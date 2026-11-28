Con el cierre de noviembre, los jubilados y pensionados de ANSES ya tienen una referencia para organizar sus gastos de diciembre. Además de la actualización por movilidad, el último cobro del año incluirá la segunda cuota del haber anual complementario para quienes tienen derecho a ese concepto.

El cronograma previsional de diciembre presenta una particularidad: aunque algunas prestaciones comenzarán a abonarse después del feriado del 8, no todos los jubilados tendrán el dinero disponible en la misma semana.

Quienes cobran por encima de la jubilación mínima tienen un calendario específico. En este grupo, conocer la terminación del DNI resulta especialmente importante para planificar compras, viajes y gastos de las fiestas.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que superan la mínima

El cronograma anual aprobado mediante la Resolución 349/2025 de ANSES contempla una ventana diferenciada para los beneficiarios que superan el primer intervalo de pago. En diciembre, las acreditaciones de este grupo comenzarán el jueves 17 y finalizarán el miércoles 23.

Terminación del DNI Fecha de inicio de pago 0 y 1 Jueves 17 de diciembre 2 y 3 Viernes 18 de diciembre 4 y 5 Lunes 21 de diciembre 6 y 7 Martes 22 de diciembre 8 y 9 Miércoles 23 de diciembre

Así, el último grupo tendrá su fecha de inicio de pago un día antes de Nochebuena. El medio aguinaldo está incluido en la emisión de diciembre, por lo que no hay que interpretar el cronograma como una fecha independiente para cada concepto.

Cuánto se cobraría con el aumento y el medio aguinaldo

La movilidad prevista para diciembre es del 2,17%, vinculada a la inflación de octubre. Tomando ese porcentaje como referencia, el haber mínimo estimado ronda los $453.796,70. Las cifras definitivas deben contrastarse con la normativa de diciembre y la liquidación de cada titular.

Para quienes superan ese importe, el monto final depende del haber propio. Si la prestación se percibió durante todo el semestre y el haber más alto fue el de diciembre, el medio aguinaldo equivale, en términos generales, a la mitad de ese haber.

Los siguientes ejemplos muestran cómo quedaría la suma bruta de haber y aguinaldo, sin contar refuerzos extraordinarios ni descuentos:

Haber de diciembre (ejemplo) Medio aguinaldo Total bruto $500.000 $250.000 $750.000 $600.000 $300.000 $900.000 $800.000 $400.000 $1.200.000 $1.000.000 $500.000 $1.500.000

Son escenarios ilustrativos: no representan escalas oficiales ni garantizan el importe neto que ingresará en la cuenta. Los descuentos aplicables y las situaciones previsionales particulares pueden modificar la liquidación.

Qué pasa con el refuerzo de $70.000

El refuerzo extraordinario que se viene abonando a los haberes más bajos no forma parte del haber mensual permanente. Tampoco debe sumarse automáticamente a todos los jubilados que cobran por encima de la mínima. Su continuidad y condiciones en diciembre dependen de la normativa específica del mes; al cierre de esta nota no se incorpora ese concepto como monto confirmado.

Ver también: Aguinaldo, aumento y bono de ANSES: qué conceptos pueden integrar el cobro de fin de año.

Cómo verificar la fecha y el importe individual

Los titulares pueden ingresar a la consulta oficial de fecha y lugar de cobro o acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez disponible el recibo de diciembre, conviene distinguir el haber, el aguinaldo y cualquier concepto adicional que figure en la liquidación.

Para consultar estas prestaciones no hace falta contratar gestores ni compartir claves con terceros. La fecha individual informada por el organismo es la referencia que corresponde utilizar ante cualquier modificación del cronograma.