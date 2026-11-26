Con la llegada del último mes del año, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán una actualización del 2,17% en sus prestaciones, calculada en base a la inflación de octubre.

Además del ajuste por movilidad, los jubilados y pensionados percibirán la segunda cuota del aguinaldo y aguardan la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000 antes de las fiestas.

Jubilación mínima en diciembre 2026: haber, aguinaldo y bono

Tras aplicarse el incremento mensual, el haber mínimo pasará de $444.158,46 a $453.796,70 en diciembre. De confirmarse la renovación del bono de $70.000, el ingreso bruto total ascenderá a $750.695,05 al sumar el medio aguinaldo.

Una vez aplicado el descuento habitual del 3% correspondiente a la obra social sobre el haber y el aguinaldo, los jubilados de la mínima cobrarán alrededor de $730.274 en mano.

Para el resto de las prestaciones previsionales con refuerzo incluido, los montos netos estimados quedarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cerca de $598.219 en mano.

cerca de en mano. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: aproximadamente $532.192 netos.

aproximadamente netos. Haberes superiores a la mínima: quienes cobren menos de $523.796,70 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope.

Cómo se calcula el medio aguinaldo de diciembre

A la jubilación mínima actualizada se le suman $226.898,35 en concepto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El cálculo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre, que coincide con diciembre.

Para definir este monto se toma únicamente el haber previsional puro, dejando afuera del cálculo cualquier bono o refuerzo extraordinario. El depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta y fecha que el haber mensual.

AUH y asignaciones familiares: nuevos valores tras el aumento del 2,17%

Con la actualización de diciembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $163.075 brutos. Las familias recibirán el 80% directo, equivalente a $130.460 por cada hijo, mientras que los $32.615 restantes quedan retenidos hasta presentar la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanzará los $530.982, con un depósito mensual directo de $424.785,60 tras la retención del 20%. Cabe recordar que los titulares de asignaciones no perciben aguinaldo.

El resto de las asignaciones familiares y de pago único quedarán fijadas en los siguientes montos:

Asignación por Embarazo: $163.075.

$163.075. Asignación Familiar por Hijo: hasta $81.549.

hasta $81.549. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: hasta $265.504.

hasta $265.504. Asignación por Prenatal: hasta $81.549.

hasta $81.549. Asignación por Nacimiento: $95.054.

$95.054. Asignación por Matrimonio: $142.323.

$142.323. Asignación por Adopción: $568.287.

Calendario de pagos de ANSES para diciembre 2026

El cronograma previsional comenzará el miércoles 9 de diciembre, luego del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, y concluirá el miércoles 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

martes 15 de diciembre. DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

jueves 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

lunes 21 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

martes 22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Por su parte, las fechas exactas de acreditación para la AUH y las Asignaciones Familiares aún aguardan la confirmación oficial del organismo previsional.