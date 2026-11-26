Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone eliminar las tasas provinciales del trámite para los adultos mayores.

La iniciativa fue impulsada por la diputada bonaerense Mariela Vitale (La Libertad Avanza) y busca aliviar el impacto económico que genera tener que renovar el carnet en plazos mucho más cortos que el resto de los conductores.

Qué licencias y tasas incluye la exención propuesta

El proyecto de ley establece la gratuidad de los aranceles provinciales exclusivamente para las licencias de conducir de las clases A y B, que habilitan a manejar motocicletas y automóviles particulares. En cambio, las categorías profesionales y comerciales quedan fuera de este beneficio.

Entre los conceptos que dejarían de cobrarse a nivel provincial se encuentran:

Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAP).

Tasas y derechos de oficina que dependan de la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada.

Por qué los mayores de 65 años pagan el trámite más seguido

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 fija períodos de vigencia más acotados para los conductores de mayor edad. Mientras un conductor joven renueva cada cinco años, los adultos mayores enfrentan vencimientos mucho más seguidos:

Entre los 65 y los 70 años: la renovación es obligatoria cada 3 años .

la renovación es obligatoria cada . A partir de los 70 años: el trámite debe realizarse todos los años, con una vigencia de 1 año.

Según advierte el texto legislativo, esta periodicidad obliga a los jubilados y adultos mayores a afrontar desembolsos reiterados y desproporcionados para seguir conduciendo.

Requisitos y qué pasa con el examen psicofísico

De aprobarse la ley, para acceder a la exención de las tasas provinciales solo será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, acreditando la edad y el domicilio real en territorio bonaerense, sin trámites burocráticos adicionales.

Sin embargo, el proyecto aclara que la gratuidad es únicamente económica y no modifica las exigencias viales: los solicitantes deberán continuar realizando y aprobando el examen de aptitud física obligatorio para obtener la habilitación.

El rol de los municipios y el costo total del registro

La propuesta legislativa alcanza de forma directa a los aranceles que recauda la Provincia, pero no elimina automáticamente las tasas municipales que cobra cada distrito por la emisión del carnet.

Por ese motivo, el articulado invita a los 135 municipios bonaerenses a adherir a la normativa mediante ordenanzas locales que supriman también sus propios derechos administrativos, condición necesaria para que el trámite sea 100% gratuito para el vecino.