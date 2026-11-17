Muchas familias pagan las tareas de limpieza o cuidado por hora y no por mes. Al acercarse diciembre aparece una duda que se repite tanto entre empleadoras como entre trabajadoras: ¿el aguinaldo corresponde solamente cuando la persona cumple jornada completa, o también si va pocas veces por semana?

La respuesta importa porque una liquidación incompleta puede generar reclamos y porque el régimen de casas particulares tiene reglas propias de pago. No es lo mismo el salario mensual de una trabajadora sin retiro que la remuneración por las horas de una persona que presta servicios en dos o tres hogares.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe contemplar las remuneraciones del semestre de julio a diciembre de 2026. El próximo aumento previsto para ese mes también hace necesario revisar la mejor remuneración efectivamente devengada.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo en casas particulares

El régimen de la Ley 26.844 reconoce el aguinaldo a quienes realizan limpieza, mantenimiento, tareas domésticas, cuidado no terapéutico de personas y otras actividades comprendidas dentro de hogares particulares.

No existe un mínimo de horas semanales para cobrar el SAC. Una persona que trabaja una o dos jornadas por semana para un empleador también tiene derecho a la proporción que corresponda a esa relación laboral.

Si presta servicios para varios hogares, cada empleador debe liquidar su propia obligación teniendo en cuenta las remuneraciones correspondientes a ese vínculo. No corresponde que uno pague el aguinaldo por la suma de sueldos abonados por las otras familias.

Cómo se calcula el medio aguinaldo de diciembre

El criterio básico es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2026, cuando hubo prestación durante todo el semestre. Si la trabajadora ingresó hace menos de seis meses, se calcula el proporcional.

Para una trabajadora que cobra por hora, conviene sumar correctamente la remuneración correspondiente a cada mes, sin confundir el valor de una sola jornada con el total mensual. El mejor mes puede ser diferente según la cantidad de jornadas efectivamente realizadas y la distribución de horas.

Ejemplos puramente ilustrativos, antes de descuentos y suponiendo seis meses completos:

Mayor sueldo mensual del semestre Medio aguinaldo bruto orientativo $200.000 $100.000 $350.000 $175.000 $500.000 $250.000 $700.000 $350.000

Estos importes no son las escalas oficiales ni equivalen al salario de cada categoría. Solamente muestran la operación matemática. Para calcular un caso real hay que revisar los recibos, los adicionales que corresponden y las fechas de ingreso.

Qué cambia con los aumentos previstos para noviembre y diciembre

La Resolución 6/2026 y su rectificatoria 7/2026 establecieron aumentos del 1,6% desde noviembre y de otro 1,6% desde diciembre sobre las bases indicadas en los anexos del régimen.

Esto significa que la remuneración de diciembre podría convertirse en la mayor del semestre, pero la situación efectiva dependerá de la categoría, jornada, antigüedad y otros conceptos. No corresponde tomar automáticamente el último valor por hora y multiplicarlo por 48 semanas o un año completo para calcular el aguinaldo.

Para actualizar importes, conviene utilizar las resoluciones salariales oficiales y el recibo individual. INFOZONA ya publicó las escalas de diciembre y el aumento para casas particulares.

Qué fecha rige para el pago y cómo hacer el recibo

A diferencia de la regla general de la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen especial de casas particulares indica que la segunda cuota del SAC se abona en la última jornada laboral del mes de diciembre. No es correcto afirmar que, sin excepciones, todas las trabajadoras domésticas tienen idéntica fecha que un empleado del convenio de Comercio.

El Ministerio de Capital Humano recuerda que el pago debe quedar reflejado en el recibo de sueldo, al igual que el salario habitual y las vacaciones cuando correspondan. El comprobante ayuda a identificar qué período y qué conceptos se están abonando.

La información puede consultarse en la guía oficial para liquidar aguinaldo de casas particulares.

Qué pasa si empezó a trabajar durante el semestre

Si una trabajadora comenzó en octubre, noviembre o diciembre, también corresponde la parte proporcional por el período efectivamente prestado. De la misma manera, al terminar una relación laboral durante el semestre, debe liquidarse el proporcional junto con los demás conceptos de la liquidación de egreso.

Antes de pagar o reclamar conviene tener a mano fechas de ingreso, horas y días trabajados, recibos mensuales y categoría. Son los datos que permiten calcular de forma precisa el SAC de cada empleador y evitar confusiones con el de otros hogares.