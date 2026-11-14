Aumento y aguinaldo de ANSES en diciembre: los montos exactos para jubilados, pensionados y AUH

Si cobrás la jubilación mínima o alguna prestación de ANSES, en diciembre vas a recibir un aumento del 2,17% más el medio aguinaldo, lo que lleva el ingreso neto de bolsillo a $730.275 si se confirma el bono. El cronograma de pagos del último mes del año se extenderá del miércoles 9 al miércoles 23 de diciembre.

Con el dato de inflación de octubre ya confirmado por el Indec, quedaron definidos los nuevos valores para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Repasá cómo se compone la liquidación final, qué pasa con el refuerzo extraordinario y qué fechas restan cobrar en noviembre.

Cómo se arma el pago de la mínima en diciembre y qué pasa con el bono

En diciembre, el haber mínimo pasará a $453.797 y el medio aguinaldo será de $226.898. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total bruto alcanza los $750.695, quedando en $730.275 netos tras el descuento de la obra social.

A diferencia de la movilidad automática del 2,17% (regida por el Decreto 274/2024), el bono de $70.000 aún espera una resolución oficial del Poder Ejecutivo. Aunque se paga sin interrupciones desde marzo de 2024, su continuidad requiere confirmación formal y no tendrá actualización por inflación.

Cuánto cobran todas las prestaciones de ANSES en diciembre

Con el incremento del 2,17% aplicado sobre todos los haberes del sistema, los montos mensuales (sin contar el medio aguinaldo en los casos que corresponda) quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.797 (y $523.797 con el bono de $70.000).

(y con el bono de $70.000). Jubilación máxima: alcanzará los $4.580.433 brutos incluyendo el medio aguinaldo.

alcanzará los incluyendo el medio aguinaldo. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.038 ( $433.038 con bono).

( con bono). Pensiones no contributivas (PNC): $317.658 ( $387.658 con bono).

( con bono). Pensión Madre de 7 Hijos: $453.797 ( $523.797 con bono).

( con bono). Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.075 (y $530.982 para AUH con Discapacidad).

Fechas de cobro de diciembre y cómo siguen los aumentos en 2027

El calendario oficial de pagos de diciembre comenzará el miércoles 9 y finalizará el miércoles 23, organizado según la terminación de DNI y el nivel de ingresos de cada titular.

Además, el esquema vigente establece que las actualizaciones mensuales continuarán durante enero, febrero y marzo de 2027, tomando como referencia la inflación de noviembre, diciembre y enero respectivamente.

Qué fechas restan cobrar del calendario de noviembre

Mientras se aguarda la liquidación de diciembre, ANSES continúa abonando los haberes correspondientes a noviembre. Para quienes cobran la jubilación mínima, las fechas pendientes son:

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

16 de noviembre. DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

17 de noviembre. DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

18 de noviembre. DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

19 de noviembre. DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

En tanto, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas de noviembre: