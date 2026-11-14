Aumento y aguinaldo de ANSES en diciembre: los montos exactos para jubilados, pensionados y AUH

Si cobrás la jubilación mínima o alguna prestación de ANSES, en diciembre vas a recibir un aumento del 2,17% más el medio aguinaldo, lo que lleva el ingreso neto de bolsillo a $730.275 si se confirma el bono. El cronograma de pagos del último mes del año se extenderá del miércoles 9 al miércoles 23 de diciembre.
Con el dato de inflación de octubre ya confirmado por el Indec, quedaron definidos los nuevos valores para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Repasá cómo se compone la liquidación final, qué pasa con el refuerzo extraordinario y qué fechas restan cobrar en noviembre.
Cómo se arma el pago de la mínima en diciembre y qué pasa con el bono
En diciembre, el haber mínimo pasará a $453.797 y el medio aguinaldo será de $226.898. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total bruto alcanza los $750.695, quedando en $730.275 netos tras el descuento de la obra social.
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A diferencia de la movilidad automática del 2,17% (regida por el Decreto 274/2024), el bono de $70.000 aún espera una resolución oficial del Poder Ejecutivo. Aunque se paga sin interrupciones desde marzo de 2024, su continuidad requiere confirmación formal y no tendrá actualización por inflación.
Cuánto cobran todas las prestaciones de ANSES en diciembre
Con el incremento del 2,17% aplicado sobre todos los haberes del sistema, los montos mensuales (sin contar el medio aguinaldo en los casos que corresponda) quedan definidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $453.797 (y $523.797 con el bono de $70.000).
- Jubilación máxima: alcanzará los $4.580.433 brutos incluyendo el medio aguinaldo.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.038 ($433.038 con bono).
- Pensiones no contributivas (PNC): $317.658 ($387.658 con bono).
- Pensión Madre de 7 Hijos: $453.797 ($523.797 con bono).
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.075 (y $530.982 para AUH con Discapacidad).
Fechas de cobro de diciembre y cómo siguen los aumentos en 2027
El calendario oficial de pagos de diciembre comenzará el miércoles 9 y finalizará el miércoles 23, organizado según la terminación de DNI y el nivel de ingresos de cada titular.
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Además, el esquema vigente establece que las actualizaciones mensuales continuarán durante enero, febrero y marzo de 2027, tomando como referencia la inflación de noviembre, diciembre y enero respectivamente.
Qué fechas restan cobrar del calendario de noviembre
Mientras se aguarda la liquidación de diciembre, ANSES continúa abonando los haberes correspondientes a noviembre. Para quienes cobran la jubilación mínima, las fechas pendientes son:
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
En tanto, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas de noviembre:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.