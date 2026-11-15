ANSES: cómo corregir los datos de tus hijos y familiares en Mi ANSES

Las consultas de ANSES desde el celular permiten resolver muchas gestiones sin acercarse a una oficina. Sin embargo, cuando se trata de asignaciones por hijos y otros beneficios familiares, no alcanza con comprobar únicamente la fecha de cobro: también conviene revisar qué integrantes del grupo familiar aparecen registrados en el organismo.

Un nacimiento, una adopción, un matrimonio, una separación o un cambio de convivencia pueden modificar los datos que ANSES tiene asociados a una persona. Si la información está incompleta o desactualizada, algunos trámites requieren presentar documentación adicional antes de que puedan avanzar.

Hay una diferencia importante entre cambiar el número de teléfono y acreditar el vínculo con un hijo. Aunque ambos procedimientos se relacionan con los datos personales, no se resuelven exactamente por el mismo canal ni exigen los mismos documentos.

Qué revisar en Mi ANSES si un hijo o familiar no aparece registrado

La consulta de datos personales y relaciones familiares se realiza desde Mi ANSES, a través del sitio oficial o su aplicación, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la información personal se pueden verificar los datos asociados al titular y su grupo familiar.

Si un hijo, cónyuge o vínculo aparece con datos incompletos, el siguiente paso no es modificar libremente cualquier campo: es determinar qué relación hay que acreditar y reunir el documento que demuestra ese vínculo. La documentación varía para nacimientos, matrimonios, adopciones, divorcios, convivencia, tutela y guarda.

ANSES explica que tener los datos actualizados es necesario para gestionar prestaciones. Pero eso no significa que se haya anunciado una nueva fecha límite general en noviembre de 2026, ni que todos los titulares deban concurrir a una oficina por el simple hecho de revisar su cuenta.

Qué documentación pide ANSES para registrar a los hijos

Según la guía oficial de actualización de vínculos familiares, para registrar a un hijo nacido en Argentina se solicita habitualmente la partida de nacimiento del hijo y los DNI del hijo y de ambos progenitores. Si se trata de una adopción, se requiere la sentencia correspondiente junto con los documentos de identidad.

Cuando la partida fue emitida en el exterior, pueden aplicarse requisitos de legalización, apostilla o traducción, con excepciones según el país de origen. Antes de iniciar la solicitud conviene revisar las condiciones de ese caso particular en la información oficial.

Si un menor está a cargo de un abuelo, tío, hermano, tutor o guardador, no basta con declarar un domicilio compartido. Hay procedimientos específicos para acreditar guarda, tutela o cuidado a cargo de otro familiar, que pueden exigir resoluciones judiciales o documentación complementaria.

Qué cambia si necesitás actualizar el domicilio o el teléfono

Los datos de contacto son un procedimiento más sencillo. Si solamente necesitás actualizar el domicilio, correo electrónico o teléfono, el trámite puede realizarse a través de Mi ANSES. Es conveniente comprobar que el correo y el celular estén bien escritos, porque se utilizan para comunicaciones y seguimiento de gestiones.

En cambio, los cambios de relaciones familiares necesitan que ANSES valide la documentación que acredita el hecho. Por esa razón, la modificación de vínculos no debe confundirse con la edición directa de un teléfono o una dirección.

Cómo iniciar la modificación de vínculos familiares por internet

El portal oficial Argentina.gob.ar indica que se puede iniciar una Atención Virtual utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción “Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar”.

Ingresá únicamente por anses.gob.ar o el acceso oficial a Mi ANSES.

Revisá qué dato o vínculo figura incompleto en tu información personal.

Reuní DNI, partidas o constancias correspondientes a tu situación específica.

Si corresponde realizar Atención Virtual, elegí la opción de modificación de datos personales y/o grupo familiar.

Adjuntá la documentación solicitada y conservá el comprobante o número de seguimiento para futuras consultas.

Para los trámites a distancia, la guía oficial aclara que las partidas presentadas deben ser electrónicas y estar emitidas por jurisdicciones que ofrezcan ese formato. Si la documentación disponible no reúne esa condición, puede resultar más conveniente realizar la gestión presencial.

¿Se puede hacer el trámite en una oficina y cuánto cuesta?

Sí. La guía de actualización de vínculos familiares también contempla la presentación en una oficina de ANSES sin turno para esta gestión general. El trámite es gratuito. No corresponde pagar a intermediarios para acceder a la consulta o para acreditar la documentación requerida.

Antes de acercarte, revisá qué originales o constancias exige tu caso. Algunas prestaciones y trámites especiales pueden tener canales o turnos específicos, por lo que la indicación general sobre vínculos no debe extenderse automáticamente a cualquier procedimiento de ANSES.

Qué relación tiene esta revisión con la AUH y las asignaciones

La información del grupo familiar es una de las bases administrativas utilizadas en prestaciones vinculadas con hijos y otros familiares. Una inconsistencia puede requerir corrección, pero no permite concluir por sí sola que una asignación esté suspendida: para conocer el motivo de una falta de pago hay que consultar la situación particular y los movimientos de la prestación.

Si lo que querés comprobar es cuándo se acredita una asignación, INFOZONA publicó una guía sobre cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en noviembre de 2026. Para quienes reciben AUH, también es útil conocer qué cambió en la acreditación de la Libreta AUH, porque es un trámite diferente al registro de vínculos familiares.