ANSES cambia la Libreta AUH: quiénes pueden cobrar el 20% sin presentar papeles

Para muchas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cierre del año suele traer una gestión repetida: revisar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos para acceder al porcentaje del beneficio que ANSES reserva hasta que se acredite el cumplimiento de esos requisitos.

Hasta ahora, el trámite de la Libreta AUH era una de las consultas más habituales en oficinas y canales digitales. Sin embargo, el sistema comenzó a incorporar un mecanismo que puede evitar la presentación de formularios en numerosos casos, siempre que los organismos públicos dispongan de la información necesaria.

La novedad tiene respaldo normativo: la Resolución 290/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre, aprobó procedimientos para la acreditación automática de la condición educativa. Junto con las disposiciones del Ministerio de Capital Humano, el nuevo esquema prevé el intercambio de datos oficiales para comprobar requisitos y habilitar la liquidación del 20% reservado de la AUH sin exigir siempre una Libreta en papel.

Qué cambia con la acreditación automática de la Libreta AUH

El sistema permite que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y ANSES intercambien de manera segura información sobre controles médicos, vacunación y asistencia educativa según la edad del niño o adolescente.

Cuando esos datos están correctamente registrados, la persona titular no necesita presentar presencialmente una certificación que el propio Estado ya puede verificar. Esto reduce trámites para los hogares que, de otro modo, deberían imprimir formularios, conseguir firmas y subir imágenes a una plataforma.

La medida no elimina los requisitos sustantivos del programa: los controles de salud y la escolaridad siguen siendo condiciones que deben cumplirse. Lo que cambia es la forma de acreditarlos ante ANSES.

Desde cuándo se aplica el nuevo sistema y a qué beneficiarios alcanza

La Resolución 290/2026 establece que sus disposiciones se aplican a los montos reservados de AUH puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026. El alcance depende de la información que ANSES pueda recibir y procesar.

El esquema tiene particularidades por edad. La regulación aprobada por la Secretaría de Trabajo contempla para los niños de hasta 4 años inclusive la verificación automática de controles sanitarios y del plan de vacunación. Cuando se acredita ese cumplimiento de manera automática, el porcentaje reservado puede liquidarse mensualmente junto al 80% que se percibe habitualmente.

En los casos de niños y adolescentes desde los 5 años, el intercambio con el sistema educativo permite comprobar escolaridad, además de los requisitos sanitarios correspondientes. La acreditación no debe confundirse con una promesa de que a todas las familias se les depositará el complemento en la misma fecha.

Situación Qué cambia Qué revisar Datos de salud y educación disponibles ANSES puede acreditar el cumplimiento automáticamente Información registrada por organismos oficiales Niños de hasta 4 años con controles verificados El 20% reservado puede liquidarse mensualmente según las condiciones del régimen Controles y vacunación Registros faltantes o inconsistentes Se mantiene la vía de presentación de documentación Secciones pendientes en mi ANSES

¿Hay que presentar la Libreta en 2026 o ya no es necesaria?

No existe una respuesta única para todos los titulares. La página oficial del trámite explica que la Libreta ahora puede registrarse automáticamente mediante el cruce de datos con Salud y Educación, y que solo corresponde presentarla cuando no es posible comprobar los controles por esa vía.

En los casos en los que ANSES no recibe información suficiente, la familia podrá continuar usando el procedimiento habitual. Es decir: el cambio no implica que la obligación desaparezca por completo ni que la acreditación automática siempre esté disponible desde el primer día.

La información pública vigente puede consultarse en la guía oficial para presentar la Libreta AUH y en el texto de la Resolución 290/2026, que establece cómo se aplica el nuevo mecanismo.

Cómo comprobar si hay datos pendientes en mi ANSES

Quienes perciben AUH pueden ingresar a mi ANSES desde la web o la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultar el apartado Hijos > Libreta AUH. Allí se informa el estado de la acreditación o si hace falta completar datos.

Si figura una sección pendiente y no fue posible resolverla mediante el intercambio automático de registros, el procedimiento indicado por ANSES permite generar el formulario correspondiente, imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que sea firmado cuando corresponda.

Una vez completado, se puede fotografiar el formulario y subirlo por los canales habilitados. ANSES indica que la fotografía debe ser clara, sin arrugas ni movimiento, mostrar el documento completo y presentarse en formato JPG dentro del límite de tamaño comunicado para el trámite.

El trámite es gratuito. No hace falta pagar a terceros por la gestión ni compartir claves personales para consultar el estado de una Libreta.

Qué pasa con la Ayuda Escolar y el complemento retenido

La acreditación de requisitos vinculados con la Libreta también puede intervenir en el acceso a la Ayuda Escolar Anual, según las condiciones de cada prestación. Pero una cosa es que se reconozca automáticamente un control y otra que la acreditación del dinero se produzca de inmediato.

Por eso conviene revisar el estado concreto de cada hijo o hija y la liquidación de ANSES, en lugar de confiar en montos virales que suman beneficios o anticipan fechas sin comprobarlas. INFOZONA publicó una nota sobre los importes previstos para ANSES en diciembre de 2026, donde también se diferencian las prestaciones de jubilados y las asignaciones familiares.

La diferencia principal del nuevo sistema está en la gestión: si los requisitos se verifican con información oficial, muchas familias podrán acceder a la acreditación sin volver a juntar papeles. Cuando esos datos no estén completos, la Libreta seguirá disponible como vía para regularizar la situación y solicitar el complemento que corresponda.