ANSES: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre y qué pasa con el feriado

La segunda quincena de noviembre comenzó con una pregunta que se repite entre jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones: qué día estará disponible el dinero en la cuenta. El cronograma de ANSES avanza esta semana y la terminación del DNI vuelve a ser fundamental para organizar gastos, extracciones y pagos.

La particularidad del mes es que el calendario viene atravesado por jornadas no laborables y un próximo fin de semana largo. Eso hace especialmente importante distinguir las fechas de los haberes mínimos, las asignaciones familiares y las jubilaciones superiores a la mínima, que no se depositan todas al mismo tiempo.

Quiénes cobran ANSES entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo completan esta semana su cronograma de pagos. El calendario previsional oficial asigna una jornada a cada una de las terminaciones de documento que restan.

Día de cobro Jubilaciones y pensiones hasta la mínima Lunes 16 de noviembre DNI terminado en 5 Martes 17 de noviembre DNI terminado en 6 Miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 7 Jueves 19 de noviembre DNI terminado en 8 Viernes 20 de noviembre DNI terminado en 9

Estas fechas también son una referencia para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dentro del esquema de pagos asociado a las prestaciones previsionales. Para evitar confusiones, conviene confirmar la acreditación individual en los canales de ANSES.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: qué DNI cobran

Para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo —conocida como SUAF— y Asignación por Embarazo, los documentos que cobran esta semana son diferentes de los correspondientes a jubilados. El cronograma prevé estas fechas:

Fecha Terminación de DNI para AUH, SUAF y AUE Lunes 16 3 Martes 17 4 Miércoles 18 5 Jueves 19 6 Viernes 20 7

Quienes tienen DNI terminado en 8 o 9 deben prestar atención a la semana siguiente: el esquema difundido para estas asignaciones continúa el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, respectivamente. La acreditación de la Prestación Alimentar, cuando corresponde, acompaña generalmente la fecha de pago de la AUH; su inclusión y monto deben comprobarse en el detalle personal.

Qué pasa con el feriado del lunes 23 de noviembre

El lunes 23 de noviembre es feriado nacional por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre. Por este motivo, las sucursales bancarias no tendrán atención presencial ordinaria y el cronograma de pagos retoma la actividad hábil el martes 24.

En el caso de quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos están previstos para una etapa posterior: DNI 0 y 1 el martes 24; 2 y 3 el miércoles 25; 4 y 5 el jueves 26; 6 y 7 el viernes 27; y 8 y 9 el lunes 30.

El hecho de que una sucursal bancaria permanezca cerrada por el feriado no significa que dejen de funcionar las transferencias electrónicas, los pagos digitales o las compras con tarjeta. Sin embargo, ciertas operaciones sujetas a procesamiento bancario pueden quedar para el siguiente día hábil.

Qué pasa con las pensiones no contributivas y otras asignaciones

El grupo principal de Pensiones No Contributivas (PNC) tuvo su calendario de noviembre concentrado en jornadas anteriores a esta semana. Por eso, los titulares de esa prestación no deben asumir que les corresponde una nueva acreditación entre el 16 y el 20.

La Asignación por Prenatal completa pagos para DNI 4 y 5 el lunes 16, 6 y 7 el martes 17, y 8 y 9 el miércoles 18. Las asignaciones por maternidad y los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción siguen ventanas de pago más extensas, sin una fecha única para cada terminación dentro de esta semana.

Cómo consultar la fecha y el lugar exacto de cobro

Para verificar el dato personal, ingresá a ANSES o a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección de cobros podés consultar el detalle asociado a cada prestación y a la cuenta informada.

Revisá que la prestación corresponda al período de noviembre de 2026.

Confirmá la terminación del DNI y la fecha oficial de tu grupo.

Verificá banco y medio de acreditación antes de acercarte a una sucursal.

Si el importe no coincide con el esperado, consultá el recibo y los conceptos liquidados en Mi ANSES.

También podés leer en INFOZONA la guía ANSES: cómo saber la fecha y el lugar exacto de cobro en noviembre de 2026. El cronograma previsional de noviembre figura, además, en el anexo oficial del calendario de pagos.