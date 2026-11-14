ANSES: el certificado gratuito que podés necesitar y cómo obtenerlo desde tu celular

Hay trámites que requieren demostrar que una persona no registra determinados ingresos, aportes o prestaciones ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Para esas gestiones existe un comprobante oficial que se obtiene por Internet y que conviene conocer antes de presentar documentación en una institución.

La consulta puede hacerse desde cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires, sin trasladarse a una oficina. Sin embargo, es importante distinguir este documento de la constancia de CUIL y entender qué información certifica realmente.

Qué es la certificación negativa de ANSES y para qué sirve

La certificación negativa es un documento emitido por ANSES que informa si una persona registra, durante el período consultado, determinadas actividades laborales, aportes o prestaciones dentro de las bases que utiliza el organismo. Puede ser solicitada como documentación respaldatoria en distintos trámites administrativos, según los requisitos de cada institución.

Entre los registros que contempla se encuentran declaraciones juradas de empleo en relación de dependencia, aportes de trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares, prestaciones por desempleo, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. También incluye información sobre AUH, Asignación por Embarazo, Progresar y obra social, entre otros conceptos.

Que una institución pida esta certificación no significa que automáticamente otorgará una ayuda o beneficio: cada programa tiene requisitos propios. Tampoco corresponde interpretar el documento como una prueba universal de ausencia de ingresos de cualquier origen.

Cómo obtener la certificación negativa gratis y desde el celular

El procedimiento oficial es sencillo y no requiere pagarle a un gestor. Podés realizarlo de esta manera:

Ingresá al trámite oficial de certificación negativa en Argentina.gob.ar. Accedé a la consulta en línea que enlaza el organismo. Completá tu número de CUIL y seleccioná el período que necesitás consultar. Revisá el resultado y conservá el comprobante que corresponda para presentarlo ante la entidad solicitante.

También existe la posibilidad de hacer la consulta mediante mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para la consulta pública indicada por el organismo, el requisito informado es conocer el número de CUIL.

Antes de compartir el comprobante, comprobá que corresponda a la persona y al período solicitado. Si el trámite lo realiza un tercero, conviene utilizar únicamente los canales oficiales y evitar entregar contraseñas personales.

Cuánto dura y cuándo conviene volver a solicitarla

Según la información oficial, la certificación negativa tiene una validez de 30 días. Por eso, si necesitás presentarla para una inscripción, una gestión de salud u otro procedimiento, lo recomendable es consultar primero qué antigüedad máxima acepta la institución receptora.

El documento refleja los registros correspondientes al período consultado. Si cambió tu situación laboral o comenzaste a cobrar una prestación, una consulta posterior puede mostrar un resultado diferente. No conviene reutilizar indefinidamente un comprobante anterior.

Qué pasa si aparecen aportes o una prestación registrada

La consulta no garantiza que todas las personas obtengan una certificación negativa. Cuando existen registros incompatibles con la emisión del comprobante para el período solicitado, el resultado puede indicar que no corresponde emitirlo.

Eso no equivale por sí solo a una sanción ni implica que exista un error en todos los casos. Puede deberse a una relación laboral declarada, una prestación vigente u otra información que ANSES contempla en su sistema. Si considerás que los datos no reflejan tu situación, corresponde revisar el registro y utilizar los canales oficiales de consulta del organismo antes de sacar conclusiones.

También es importante diferenciar esta certificación de la constancia de CUIL: la segunda acredita el número de identificación laboral, mientras que la primera informa sobre registros de aportes y prestaciones. En INFOZONA podés consultar cómo descargar la constancia de CUIL gratis y en qué situaciones puede requerirse atención presencial.

Consejos para evitar errores y estafas

La emisión de la certificación negativa es gratuita. No necesitás pagar una tarifa de activación ni contratar intermediarios para realizar la consulta oficial. Desconfiá de mensajes que pidan transferencias, claves bancarias o códigos de seguridad a cambio de entregar el documento.

Si necesitás además conocer cuándo se acredita una prestación, se trata de otra consulta: cómo verificar la fecha y el lugar de cobro de ANSES en noviembre de 2026.

Antes de iniciar cualquier gestión, revisá el sitio oficial de ANSES y los requisitos específicos de la entidad que te solicita la certificación. Así evitás presentar un documento vencido, de un período incorrecto o distinto del que realmente te pidieron.