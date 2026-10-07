Alerta naranja en el norte y oeste bonaerense: en qué franjas se esperan las tormentas

La alerta naranja por tormentas para este miércoles 7 de octubre en la Provincia de Buenos Aires tiene un detalle decisivo para quienes viven en el norte y el oeste: las franjas de mayor riesgo no son iguales en todas las zonas. La información difundida el martes ubica a la mañana como un período importante en el oeste, mientras que en parte del norte el aviso se extiende también a la tarde.

La recomendación práctica es organizar los traslados con el parte local a mano. No alcanza con saber que el miércoles habrá tormentas: para decidir una salida conviene revisar en qué tramo del día rige la advertencia correspondiente al distrito.

Ver también: El panorama del tiempo que antecede al miércoles de tormentas.

Alerta naranja en el oeste bonaerense: la mañana bajo seguimiento

Para Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, el aviso difundido el martes establece naranja durante la mañana y amarillo por la tarde. En la fase de mayor intensidad se prevén acumulados de 50 a 80 milímetros, con posibles valores superiores de forma localizada.

El escenario incluye lluvias abundantes en períodos breves, ráfagas, descargas eléctricas y posible granizo. El cambio de naranja a amarillo previsto para la tarde implica una reducción del nivel de advertencia, pero no el final automático de las tormentas.

Imagen creada con IA para acompañar la información meteorológica.

En el norte, el aviso abarca mañana y tarde

En San Nicolás, Ramallo y San Pedro, la actualización difundida el martes mantiene naranja tanto para la mañana como para la tarde del miércoles. También se informaron acumulados previstos de 50 a 80 milímetros, que podrían superarse puntualmente.

Estas franjas corresponden a zonas concretas y no deben trasladarse a todos los municipios bonaerenses. La región de La Plata también registró una elevación del nivel del SMN a naranja durante la tarde del martes, pero cada localidad debe consultar su propia línea de tiempo.

Qué significan los milímetros previstos

Los valores de lluvia anticipados son acumulados para el período indicado por el aviso. No describen un registro medido ni una cantidad que vaya a caer de manera idéntica en cada punto. Un milímetro de precipitación equivale a un litro de agua por metro cuadrado.

La distribución puede ser desigual: una localidad puede recibir una parte del acumulado en un chaparrón intenso y otra presentar lluvias más repartidas. Por eso, junto al total previsto, importa la posibilidad de precipitaciones concentradas en poco tiempo.

Ver también: Los trabajos preventivos de San Vicente para mejorar el escurrimiento.

La hora de llegada no se puede deducir del color

El mapa general resume el nivel de alerta de la jornada. Para conocer los períodos, ingresá a la localidad en el sitio oficial del SMN. Una franja de mañana o tarde no garantiza que la tormenta comience a la misma hora en todos los barrios.

Si el organismo emite nuevos avisos durante el día, la información puede precisar o modificar el escenario. Al compartir un parte, conservá la fecha de emisión y el nombre de la zona: sin esos datos, una advertencia anterior puede confundirse con la vigente.

Cómo organizar traslados y actividades

Revisá el aviso antes de salir, tanto en el origen como en el destino.

Prepará una alternativa para actividades en patios, plazas o campos deportivos.

Si podés reorganizar un viaje no indispensable, considerá las franjas de mayor riesgo.

Consultá comunicaciones del municipio y de quienes organizan la actividad.

No tomes la ausencia momentánea de lluvia como señal de que el aviso terminó.

Los horarios de esta nota describen las advertencias conocidas al cierre del martes. No constituyen un seguimiento en tiempo real ni confirman que ya se hayan producido tormentas, cortes o anegamientos.

Antes de comenzar la jornada del miércoles, verificá la última actualización. El punto central para el norte y el oeste es que el riesgo se distribuye por zonas y períodos: consultar la localidad permite tomar una decisión más útil que observar únicamente el color del mapa provincial.