Con el fin de semana largo y las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchas familias argentinas empiezan a organizar viajes al exterior con sus mascotas. Pero llevar al perro en el auto y tener su libreta sanitaria al día no garantiza que pueda cruzar la frontera.

El SENASA publicó el 18 de noviembre de 2026 una actualización sobre las condiciones sanitarias de los destinos más elegidos. El documento confirma que hay exigencias comunes para Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque uno de esos países solicita controles adicionales específicos para perros.

La diferencia importa especialmente para quienes viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia Uruguay: algunos estudios y procedimientos deben prepararse antes de salir y no se resuelven simplemente mostrando la vacunación antirrábica en el paso fronterizo.

Los dos requisitos adicionales para ingresar con perros a Uruguay

Según la información oficial, Uruguay exige a los perros mayores de 90 días, además de los documentos generales del Mercosur, dos condiciones particulares:

Microchip de identificación: debe ser compatible con las normas internacionales ISO 11784 o ISO 11785.

debe ser compatible con las normas internacionales ISO 11784 o ISO 11785. Prueba negativa de leishmaniosis: se requiere un certificado con resultado negativo. El SENASA enumera como técnicas aceptadas IFAT, ELISA, aglutinación directa o detección molecular del agente.

El análisis no debe confundirse con la desparasitación habitual. Se trata de una prueba específica para descartar una enfermedad y conviene consultar con un veterinario matriculado cómo obtener el certificado correspondiente y cuándo realizarla. Las condiciones descriptas son para perros; no hay que trasladarlas automáticamente a los gatos.

Qué documentación pide el SENASA para el Mercosur

Para trasladar perros y gatos a Uruguay, Brasil o Paraguay, el documento principal es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), emitido por el SENASA. Acredita que el animal cumple los requisitos sanitarios del país de destino. No reemplaza los certificados veterinarios que sirven de respaldo para tramitarlo.

Entre las condiciones generales informadas por el organismo se encuentran el certificado de salud extendido por un profesional matriculado dentro de los 10 días anteriores a la emisión del CVI, la vacunación antirrábica vigente y la desparasitación interna y externa efectuada dentro de los 15 días previos a la emisión.

Si se trata de la primera vacuna antirrábica, deben haber transcurrido al menos 21 días antes del viaje. El certificado de desparasitación debe identificar el producto utilizado, su principio activo y la fecha de administración. También se requiere copia del documento o pasaporte de la persona responsable y los datos del domicilio donde permanecerá la mascota.

El SENASA indica que el CVI del Mercosur tiene una validez de 60 días corridos desde su emisión para el ingreso y el regreso a los Estados parte, siempre que continúen vigentes la vacunación y las condiciones sanitarias del animal. Esto no elimina las exigencias adicionales uruguayas.

Cómo hacer el trámite online antes de viajar

El organismo dispone de una modalidad de CVI digital para destinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Permite iniciar la gestión a distancia en los casos habilitados, sin confundir la carga de documentación con una aprobación automática.

Antes de iniciar el pedido, conviene confirmar que la mascota tiene el microchip cuando corresponde, reunir los certificados veterinarios y revisar las fechas de vacunación, desparasitación y estudios. Dejar los análisis para el día previo al viaje puede complicar el cumplimiento de los plazos.

La gestión se puede consultar en el Sistema Mascotas del SENASA. Para dudas sobre requisitos, el organismo informa el correo [email protected] y el WhatsApp +54 11 3585-9810.

Qué cambia si el destino es Chile o Europa

El aviso oficial también distingue otras rutas. Para Chile, se exige microchip compatible para perros, y el tratamiento antiparasitario debe haberse realizado entre cinco y treinta días antes de la emisión del certificado. El CVI tiene una vigencia inicial distinta de la del Mercosur.

En los países de la Unión Europea, pueden corresponder requisitos de identificación, vacunación antirrábica y documentación sanitaria específicos. Por eso, no sirve preparar los papeles de un viaje a Uruguay y asumir que serán suficientes para España u otro destino.

La información completa fue publicada por el SENASA el 18 de noviembre de 2026. Para la organización general del certificado también podés leer la guía de INFOZONA sobre cómo gestionar el CVI.