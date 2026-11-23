Los centros de rehabilitación, profesionales y familias que dependen de prestaciones vinculadas a la discapacidad siguen de cerca las actualizaciones del nomenclador nacional. Se trata de los valores de referencia con los que se reconocen distintas prácticas y servicios dentro del sistema de prestaciones básicas, un aspecto fundamental para sostener la continuidad de los tratamientos.

En medio de los debates sobre financiamiento y cobertura, una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial fijó la actualización correspondiente a noviembre de 2026. La medida alcanza a las prestaciones comprendidas en el nomenclador nacional y establece un criterio uniforme para sus aranceles.

La decisión fue formalizada por la Secretaría Nacional de Discapacidad y tiene un efecto concreto para prestadores y financiadores del sistema. Sin embargo, es importante distinguir la actualización de aranceles de otros beneficios, como las pensiones no contributivas, que siguen reglas diferentes.

De cuánto es el aumento confirmado para noviembre

La Resolución 3715/2026, firmada el 17 de noviembre y publicada el 18 de noviembre de 2026, estableció un aumento del 2,2% para los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La suba se aplica sin diferencias por tipo de prestación y se calcula sobre los valores aprobados en octubre mediante la Resolución 1/2026. El porcentaje toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre de 2026.

En consecuencia, no se trata de un incremento que deba calcular cada institución por su cuenta: existe una actualización normativa del nomenclador que sirve como base para la liquidación de las prestaciones incluidas en el sistema.

Qué prestaciones comprende y cómo impacta en los servicios

El nomenclador reúne aranceles de distintas modalidades de atención y apoyo previstas por la normativa nacional. Entre las prestaciones del sistema se encuentran servicios de rehabilitación, atención especializada y otras modalidades de acompañamiento contempladas en el régimen de la Ley 24.901.

La resolución dispone el mismo porcentaje de actualización para las categorías alcanzadas, aunque los importes finales no son iguales para todos los servicios: dependen del valor de referencia de cada prestación, conforme al anexo oficial.

Para las instituciones y profesionales, la modificación importa porque actualiza el valor reconocido por los servicios que brindan. Para las familias, puede ser relevante al consultar si la cobertura está liquidando correctamente una prestación autorizada. No implica, por sí sola, la creación de un nuevo tratamiento ni una ampliación automática de las autorizaciones individuales.

Qué ocurre con el adicional por zona desfavorable

La norma también ratifica un adicional del 20% sobre el arancel básico para prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Ese adicional responde a una disposición específica de la Ley 24.901 y no debe confundirse con el incremento general del 2,2%. En la provincia de Buenos Aires rige la actualización general del nomenclador, sin que esta resolución extienda automáticamente el plus patagónico a los prestadores bonaerenses.

¿Aumentan también las pensiones por discapacidad?

No es lo que establece esta resolución. El 2,2% anunciado corresponde a aranceles de prestaciones básicas, no a los haberes mensuales de pensiones no contributivas. Son conceptos distintos y conviene diferenciarlos para evitar expectativas equivocadas.

Si una persona percibe una pensión y, además, utiliza servicios de rehabilitación o asistencia, debe revisar cada cuestión por separado: los montos y calendarios de ANSES por un lado, y las autorizaciones y aranceles de los prestadores por otro.

En INFOZONA también podés consultar la cobertura de los cambios debatidos en el Senado sobre discapacidad, pensiones y aranceles, para conocer el contexto legislativo.

Dónde consultar la resolución y los valores oficiales

El texto completo está disponible en el sitio oficial de normativa nacional: Resolución 3715/2026. Allí también se indica que los importes por prestación integran un anexo publicado en la edición web del Boletín Oficial.

Para verificar el valor de una prestación determinada, corresponde identificar su categoría en ese anexo y comprobar la fecha de liquidación. Si existe una diferencia entre lo autorizado y lo facturado, el primer paso es consultar con el prestador y la entidad responsable de la cobertura, aportando la documentación de la prestación.