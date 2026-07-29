Alerta amarilla para la provincia de buenos aires: qué se espera para los próximos días

El cierre de la semana podría llegar con un cambio importante en el tiempo en buena parte de la Provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el viernes 31 de julio, por lo que se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico durante las próximas horas.

De acuerdo con el mapa oficial del organismo, la advertencia alcanza a una amplia franja del territorio bonaerense y obliga a prestar atención especialmente a quienes tengan previsto viajar, circular por rutas, realizar actividades al aire libre o trasladarse durante la jornada.

Alerta amarilla en la Provincia de Buenos Aires para el viernes

La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional este miércoles 29 de julio, a las 06:10 horas, y marca en color amarillo la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires para la jornada del viernes.

El nivel amarillo no representa la categoría más grave del sistema, pero sí indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y con riesgo de generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

En este contexto, la recomendación principal es no subestimar el aviso, sobre todo porque las condiciones pueden cambiar con el correr de las horas y el organismo actualiza sus alertas de acuerdo con la evolución del sistema meteorológico.

Qué zonas bonaerenses podrían verse afectadas

El mapa del SMN muestra una extensa área amarilla sobre la Provincia de Buenos Aires, con impacto en distintos puntos del interior bonaerense. La advertencia aparece sobre una zona amplia, por lo que cada localidad deberá seguir el pronóstico puntual durante el jueves y el viernes.

La situación resulta clave para quienes tengan previsto moverse por corredores viales bonaerenses, especialmente en rutas provinciales y nacionales donde una tormenta, lluvia intensa o reducción de visibilidad puede complicar la circulación.

También conviene estar atentos en zonas urbanas con antecedentes de anegamientos, barrios con calles de tierra, sectores rurales y accesos donde el agua suele acumularse con rapidez durante episodios de inestabilidad.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

Según la escala del Servicio Meteorológico Nacional, una alerta amarilla significa que la población debe mantenerse informada. Este nivel se utiliza cuando pueden producirse fenómenos que, sin alcanzar el grado de alerta naranja o roja, igualmente pueden provocar daños aislados, complicaciones en la circulación y suspensión de actividades.

Por eso, aunque no se trata de una advertencia extrema, el aviso cobra importancia para quienes dependen del estado del tiempo para trabajar, viajar o realizar actividades programadas durante el viernes.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Frente a este tipo de advertencias, el SMN recomienda tomar medidas preventivas simples, pero importantes. Entre ellas:

Evitá actividades al aire libre si el tiempo comienza a desmejorar.

si el tiempo comienza a desmejorar. No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.

y mantené limpios desagües y sumideros. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas, toldos o elementos sueltos.

que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas, toldos o elementos sueltos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas durante el momento de mayor intensidad.

durante el momento de mayor intensidad. No circules por calles anegadas ni intentes cruzar sectores cubiertos por agua.

ni intentes cruzar sectores cubiertos por agua. Desconectá electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.

si ingresa agua a la vivienda. Mantené cargado el celular y seguí la información oficial de Defensa Civil y del SMN.

Precaución para quienes viajen por rutas bonaerenses

El viernes puede ser una jornada sensible para quienes tengan que circular por rutas de la Provincia de Buenos Aires. En caso de lluvia intensa, ráfagas o tormentas, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con luces bajas encendidas.

También es importante evitar maniobras bruscas, no detenerse sobre la banquina salvo que sea indispensable y consultar el estado del tiempo antes de iniciar un viaje largo.

La advertencia cobra especial relevancia en el marco del movimiento habitual de fin de semana, cuando muchas personas se trasladan hacia localidades del interior o destinos turísticos bonaerenses.

El pronóstico puede actualizarse en las próximas horas

El SMN actualiza de manera periódica el Sistema de Alerta Temprana, por lo que la situación puede modificarse antes del viernes. La alerta podría mantenerse, ampliarse, reducirse o cambiar de nivel según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Por ese motivo, se recomienda consultar nuevamente el pronóstico durante la noche del jueves y la mañana del viernes, especialmente si hay actividades programadas al aire libre, viajes, eventos o traslados por rutas.

Hasta el momento, el aviso vigente para la Provincia de Buenos Aires es de nivel amarillo, por lo que la principal recomendación es mantenerse informado y tomar medidas preventivas antes de que el tiempo comience a desmejorar.