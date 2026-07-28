La jefa del fmi visitó argentina: elogió la baja de la inflación pero pidió reactivar el consumo y el crédito

Si tenías dudas sobre el impacto de las medidas económicas y el futuro de la deuda argentina, la cúpula del FMI respaldó la marcha del programa oficial: la Directora Gerente del organismo brindó un fuerte mensaje de apoyo tras reunirse con las autoridades locales.

Acompañada por el equipo económico, la titular del Fondo destacó los avances en el frente fiscal y transmitió tranquilidad sobre la capacidad de pago del país.

Indicadores clave: inflación a la baja y suma de reservas

En su análisis de la coyuntura, el organismo valoró el paso del déficit hacia el superávit primario y el descenso de la inflación interanual, que retrocedió del 210% al 30%.

Además, remarcó la acumulación de US$ 13.000 millones en reservas internacionales del Banco Central desde comienzos de año para consolidar la estabilidad financiera.

El freno en el consumo y los vencimientos de deuda en la agenda

Pese al aval general, la conducción del Fondo advirtió sobre la brecha de crecimiento entre sectores estratégicos —como agro y energía— y rubros volcados al consumo interno como comercio, industria y construcción.

Este contexto se da en un escenario de compromisos financieros exigentes, donde el país enfrenta vencimientos por casi US$ 45.000 millones entre capital e intereses.

Créditos para pymes y la reactivación de obras de infraestructura

Para lograr que la recuperación alcance al conjunto de la sociedad, se remarcó la importancia de facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas y familias.

Asimismo, se enfatizó en la necesidad de gestionar la morosidad y eliminar trabas físicas en la economía, impulsando inversiones en rutas y obras de infraestructura básica.

Descartan fondos extra y ratifican la disciplina para el año electoral

Consultada sobre la proximidad de los comicios presidenciales del próximo año, la titular del FMI descartó el envío de partidas especiales.

Aseguró que no habrá necesidad de un financiamiento extra y sostuvo que la estabilidad se defenderá mediante la continuidad de la disciplina fiscal y la acumulación de reservas.