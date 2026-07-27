Nació la liga de intendentes: el “11 inicial” que busca convertirse en la cuarta fuerza del peronismo bonaerense

Once intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires decidieron conformar un nuevo espacio político con el objetivo de ganar protagonismo, participar de las principales definiciones electorales y tener una voz propia en el armado rumbo a 2027.

La presentación de la denominada Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires se produjo luego de una extensa reunión con el gobernador Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense. El encuentro se desarrolló este lunes, duró cerca de tres horas y contó también con la participación del ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco.

El nuevo espacio reúne a dirigentes del conurbano, la costa atlántica y el interior bonaerense. La intención es sumar volumen territorial, intervenir en la discusión por el futuro del peronismo y ocupar un lugar en la mesa donde comenzarán a definirse las alianzas y candidaturas para las elecciones de 2027.

Quiénes integran la nueva Liga de Intendentes

La formación inicial está integrada por once jefes comunales:

Nicolás Mantegazza , de San Vicente.

, de San Vicente. Federico Susbielles , de Bahía Blanca.

, de Bahía Blanca. Marisa Fassi , de Cañuelas.

, de Cañuelas. Juan Pablo García , de Dolores.

, de Dolores. Gastón Granados , de Ezeiza.

, de Ezeiza. Juan de Jesús , del Partido de La Costa.

, del Partido de La Costa. Federico Otermín , de Lomas de Zamora.

, de Lomas de Zamora. Gustavo Menéndez , de Merlo.

, de Merlo. Hernán Arranz , de Monte Hermoso.

, de Monte Hermoso. Mariel Fernández , de Moreno.

, de Moreno. Federico Achával, de Pilar.

Se trata de intendentes con peso territorial, capacidad de gestión y representación en diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. Esa diversidad aparece como una de las principales fortalezas del nuevo armado.

La Liga también mantiene conversaciones con otros jefes comunales que podrían incorporarse durante los próximos meses, por lo que la nómina inicial podría ampliarse a medida que avance la discusión interna dentro del peronismo.

Del “Grupo AFA” a una estructura de alcance provincial

El armado comenzó a tomar forma alrededor de Federico Otermín, Federico Achával, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza. Los cuatro dirigentes conformaron el núcleo inicial conocido informalmente como el “Grupo AFA”.

A partir de sucesivas reuniones y conversaciones políticas, la iniciativa comenzó a sumar adhesiones hasta alcanzar esta primera formación de once intendentes. El objetivo ahora es transformar esos encuentros en una estructura estable, con capacidad para intervenir en las decisiones partidarias y electorales.

La aparición de la Liga modifica el mapa interno del peronismo bonaerense, actualmente atravesado por la convivencia y las tensiones entre el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador.

Los integrantes del nuevo espacio sostienen que no buscan provocar una ruptura ni quedar enfrentados con alguno de esos sectores. Por el contrario, plantean mantener el diálogo abierto y trabajar para alcanzar una estrategia común que permita recuperar competitividad política.

Una cuarta fuerza dentro del peronismo bonaerense

La Liga de Intendentes aspira a consolidarse como una cuarta fuerza dentro del oficialismo provincial. Su principal capital político es el control territorial de los municipios y el vínculo directo que cada jefe comunal mantiene con los vecinos de su distrito.

Durante la reunión con Kicillof, los intendentes plantearon la necesidad de avanzar hacia una especie de “división de tareas” dentro del peronismo. La propuesta apunta a ordenar responsabilidades y construir un esquema que permita competir con posibilidades tanto en la Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional.

El planteo parte de una idea compartida: para llegar con chances a 2027, el espacio deberá evitar una fragmentación interna y combinar las estructuras partidarias con la experiencia territorial de los intendentes.

La extensa cumbre con el gobernador fue interpretada, además, como una señal de reconocimiento político hacia la nueva Liga. Kicillof escuchó los planteos de los jefes comunales y ratificó la decisión de mantener abiertos los canales de diálogo con los distintos sectores del oficialismo provincial.

La sucesión de Kicillof y la discusión por 2027

La creación de la Liga está estrechamente relacionada con la futura discusión electoral y con la sucesión de Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense. Aunque todavía no se definieron candidaturas ni existe una conducción única, el espacio busca llegar a ese momento con mayor volumen político.

En ese escenario, Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza aparecen entre los representantes de una nueva generación de intendentes que pretende asumir un papel más relevante en el debate por el futuro de la Provincia de Buenos Aires.

El grupo también cuenta con dirigentes de mayor experiencia y con intendentes que administran distritos de fuerte peso electoral. La combinación busca evitar que el espacio quede limitado a una construcción generacional y convertirlo en una herramienta capaz de incidir en toda la provincia.

La incorporación de Mariel Fernández fue uno de los datos políticos destacados del encuentro. Su llegada amplió la representación territorial y política de la Liga, que pretende sumar dirigentes con diferentes trayectorias dentro del peronismo.

Preocupación por el ajuste y la demanda social en los municipios

La reunión no estuvo concentrada únicamente en las elecciones. Los intendentes también analizaron la situación económica y social y el impacto que las políticas del Gobierno nacional tienen en cada uno de los municipios.

Durante la conversación expresaron preocupación por el crecimiento del desempleo, la precarización laboral y el aumento de la demanda de asistencia. Según plantearon, los gobiernos locales deben responder cada vez a más necesidades mientras enfrentan restricciones presupuestarias y una caída de la actividad económica.

Los intendentes advirtieron que los municipios se convirtieron en la primera ventanilla de atención para numerosas familias afectadas por la crisis. Por ese motivo, reclamaron una estrategia política que también contemple los problemas cotidianos de los distritos y no se limite a la discusión por los cargos.

El “11 inicial” que quiere jugar un papel central

Con estos once intendentes como formación inicial, la Liga buscará instalarse en la mesa donde el peronismo bonaerense comenzará a discutir su estrategia, sus alianzas y sus candidaturas para 2027.

El nuevo espacio todavía se encuentra en una etapa de construcción, pero ya dejó en claro que pretende tener voz propia. Su desafío será sostener la unidad interna, sumar nuevos dirigentes y demostrar que el poder territorial de los municipios puede transformarse en una fuerza decisiva dentro del peronismo.

La Liga ya presentó a su “11 inicial”. Ahora intentará ampliar el equipo y ocupar un lugar central en la disputa por el futuro político de la Provincia de Buenos Aires.