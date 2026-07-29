El sol gana protagonismo en el último miércoles de julio

La provincia de Buenos Aires transita este miércoles 29 de julio con condiciones meteorológicas mayormente estables, en una jornada caracterizada por el cielo entre despejado y parcialmente nublado, ambiente frío durante las primeras horas del día y un gradual ascenso de la temperatura hacia la tarde. De esta manera, el séptimo mes del año comienza a despedirse mientras miles de familias bonaerenses disfrutan de la segunda semana de las vacaciones de invierno.

Tras varias jornadas marcadas por intensas irrupciones de aire polar, el tiempo muestra una tendencia a estabilizarse en gran parte del territorio bonaerense. Durante la mañana continúan registrándose temperaturas bajas, con posibilidad de bancos de niebla y neblinas en sectores rurales y cercanos a ríos y lagunas, reduciendo la visibilidad en algunos corredores viales.

Con el correr de las horas, el ingreso del sol permitirá un ambiente más agradable, con temperaturas máximas que, según la región, oscilarán entre los 14 y 18 grados, mientras que el viento soplará del sector norte y noreste con intensidad leve a moderada, favoreciendo una paulatina recuperación térmica.

¿Cómo continuará el tiempo?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la estabilidad continuará predominando durante los próximos días en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.

Para el jueves y viernes se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado, mañanas todavía frías pero menos rigurosas que las registradas durante la semana pasada y tardes templadas, con temperaturas que seguirán en ascenso de manera gradual.

Hacia el fin de semana podrían incrementarse la nubosidad y la humedad, aunque por el momento no se prevén fenómenos significativos ni precipitaciones generalizadas sobre la provincia. De confirmarse esta tendencia, las condiciones seguirán siendo favorables para quienes aprovechen los últimos días del receso invernal para viajar o realizar actividades al aire libre.

Los especialistas recomiendan igualmente mantener la precaución durante las primeras horas del día debido a la formación de nieblas aisladas, especialmente en rutas y caminos rurales, donde la visibilidad puede verse reducida.

Con este panorama, julio comienza a despedirse dejando atrás la intensa ola de frío polar que marcó buena parte del mes, mientras la provincia de Buenos Aires atraviesa los últimos días de las vacaciones de invierno con un escenario meteorológico mucho más favorable para residentes y turistas.