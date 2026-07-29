Cronograma de pago para estatales y docentes bonaerenses: cuándo cobran los sueldos de julio

El cronograma de pago para estatales y docentes bonaerenses ya tiene fechas confirmadas y será una referencia clave para miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires que esperan la acreditación de los haberes correspondientes a julio.

El esquema se desarrollará de manera escalonada, según el organismo o repartición en la que se desempeñe cada agente. Los depósitos comenzarán el viernes 31 de julio y se extenderán hasta el viernes 7 de agosto, cuando será el turno del personal vinculado al sistema educativo bonaerense.

La confirmación del calendario llega en un mes atravesado por la atención puesta en los salarios públicos, ya que los haberes de julio incluyen el primer tramo del aumento acordado en la última paritaria provincial.

Cronograma de pago para estatales y docentes bonaerenses

De acuerdo con el esquema difundido por la Provincia, el pago de los sueldos de julio se realizará en cinco jornadas hábiles. Los primeros en cobrar serán algunos organismos descentralizados, mientras que los docentes y trabajadores de la educación percibirán sus haberes al cierre del cronograma.

Fecha de cobro Organismos y sectores Viernes 31 de julio Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. Lunes 3 de agosto Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino, y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Martes 4 de agosto Ministerio de Salud y Caja de Policía. Miércoles 5 de agosto Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios, ARBA, organismos de control, Poder Legislativo, universidades provinciales y otros entes bonaerenses. Jueves 6 de agosto Poder Judicial. Viernes 7 de agosto Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

Cuándo cobran los docentes bonaerenses

Los docentes bonaerenses, junto con el personal comprendido en la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP), cobrarán el viernes 7 de agosto.

Se trata del último tramo del calendario provincial. Por eso, quienes se desempeñan en escuelas de gestión estatal o en establecimientos privados alcanzados por DiPrEGeP deberán tomar esa fecha como referencia para la acreditación de los haberes de julio.

Qué pasa con el aumento salarial

Los salarios de julio llegan con el primer tramo del acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes y estatales. La mejora acordada fue del 7% escalonado, distribuido en dos partes: 5% en julio y 2% en agosto, calculado sobre los sueldos de junio.

Esto significa que el pago que comienza a acreditarse desde el 31 de julio ya contempla la primera parte de esa actualización salarial para los sectores alcanzados por el acuerdo.

Organismos que cobran el miércoles 5 de agosto

El tramo más amplio del cronograma será el del miércoles 5 de agosto, ya que incluye a buena parte de la administración central y distintos organismos provinciales.

Ese día cobrarán, entre otros, trabajadores de Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Ministerio de Economía, Contaduría General, Tesorería General, ARBA, Autoridad del Agua, CIC, Comisión Provincial por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astillero Río Santiago, OPISU, Poder Legislativo, UPSO, Universidad Provincial de Ezeiza, Instituto Cultural, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y otros organismos bonaerenses.

Una semana clave para los trabajadores provinciales

Con este calendario, la Provincia completará el pago de los haberes de julio durante la primera semana de agosto. La acreditación puede verse reflejada en distintos horarios según el banco de cada trabajador, por lo que en algunos casos el dinero puede aparecer disponible durante la jornada asignada.

El cronograma alcanza a trabajadores estatales, docentes, judiciales, personal de salud, seguridad, organismos descentralizados y distintas áreas de la administración pública bonaerense.

En tanto, las personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Previsión Social tienen un calendario propio de cobro, separado del esquema de los trabajadores activos.