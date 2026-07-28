El petróleo crudo ya es el principal producto de exportación y desplazó al maíz y la soja

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre de 2026, un cambio de peso en una canasta externa históricamente encabezada por el maíz y los derivados de la soja.

Entre enero y junio, las ventas de aceites crudos de petróleo generaron USD 4.693 millones, un 47,7% más que en el mismo período de 2025. Ese crecimiento le permitió quedar por encima de dos gigantes del comercio exterior argentino y representar el 9,5% de todos los dólares exportados por el país.

El petróleo crudo lidera el ranking de exportaciones argentinas

Los datos surgen de un relevamiento del Instituto Argentina Grande elaborado sobre las estadísticas de comercio exterior del INDEC. El salto resulta especialmente significativo porque un año antes el crudo había generado USD 3.177 millones: en doce meses sumó otros USD 1.516 millones.

Así quedó el ranking de los principales productos vendidos al exterior durante la primera mitad de 2026:

Producto exportado Ventas Variación interanual Aceites crudos de petróleo USD 4.693 millones +47,7% Maíz en grano USD 4.171 millones +6,7% Harina y pellets de soja USD 4.161 millones +0,6% Aceite de soja en bruto USD 3.163 millones +4,4% Oro para uso no monetario USD 2.913 millones +51,2%

La diferencia con sus competidores inmediatos fue ajustada, pero suficiente: el petróleo superó al maíz por USD 522 millones y a la harina de soja por USD 532 millones. En junio, además, volvió a ocupar el primer lugar mensual, con ventas por USD 918 millones.

El dato no significa que el agro haya perdido su peso

La comparación corresponde a productos considerados de manera individual. No implica que el petróleo ya haya superado a todo el complejo sojero, que reúne harina, aceite, porotos y otros derivados.

De acuerdo con el informe de intercambio comercial del INDEC, las exportaciones de los principales productos de la soja alcanzaron USD 8.844 millones en el semestre. El agro, por lo tanto, continúa siendo central, aunque ahora comparte protagonismo con una actividad energética que crece a mayor velocidad.

Los principales destinos del crudo argentino fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay. Esa variedad de mercados muestra que la expansión no depende únicamente de los compradores regionales y que el país comenzó a ganar presencia en rutas comerciales más extensas.

Vaca Muerta cambia el mapa de los dólares que ingresan al país

El motor de esta transformación es el crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta. La formación neuquina permitió elevar los volúmenes de petróleo disponibles y sostener una corriente exportadora que años atrás estaba limitada por la menor producción y la falta de infraestructura.

El efecto ya se observa en toda la balanza energética. Durante el primer semestre, las exportaciones del capítulo de combustibles y energía sumaron USD 6.594 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 1.518 millones. El resultado fue un superávit de USD 5.076 millones, un 61,7% superior al de igual período de 2025.

Dentro de ese bloque, el petróleo crudo explicó cerca del 71% de las ventas. También se exportaron naftas, butano, propano y gas natural, aunque con valores considerablemente menores.

Por qué la Argentina todavía importa energía en invierno

El récord exportador convive con compras externas durante los meses de mayor consumo. Entre enero y junio, el país importó gas natural licuado por USD 418 millones y energía eléctrica por USD 356 millones, además de gasoil y otros combustibles.

La aparente contradicción tiene una explicación: la producción creció, pero la demanda de gas se dispara en invierno y la red de transporte todavía no permite trasladar todo el volumen necesario desde las cuencas productoras hasta los grandes centros urbanos e industriales.

Por eso, el próximo salto dependerá no solo de extraer más hidrocarburos, sino también de ampliar oleoductos, gasoductos, terminales y capacidad portuaria. La información pública sobre producción puede consultarse en la base de la Secretaría de Energía.

Qué puede cambiar para la economía argentina

En total, la Argentina exportó USD 49.454 millones durante el primer semestre de 2026, un 24,4% más que un año atrás. Los diez productos más importantes concentraron el 55% de esas ventas.

Que el petróleo crudo haya llegado al primer puesto fortalece el ingreso de divisas y reduce la dependencia exclusiva de las cosechas. Sin embargo, el resultado seguirá condicionado por el precio internacional del barril, las inversiones y la velocidad con la que se resuelvan los límites logísticos.

El cambio ya ocurrió en las estadísticas: por primera vez en el semestre, un producto energético quedó por encima del maíz y de cada derivado individual de la soja. El desafío ahora será comprobar si ese liderazgo puede sostenerse y convertirse en una fuente estable de dólares para el país.