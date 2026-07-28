Provincia: ¿de cuánto es el ajuste en las cuotas de los colegios privados subvencionados para agosto y septiembre?

Si estabas esperando saber cómo impactará el regreso de las vacaciones de invierno en el presupuesto familiar, la respuesta ya es oficial y llegará directamente en las próximas facturas escolares.

La Dirección General de Cultura y Educación dispuso un esquema de incrementos arancelarios que afectará a todas las instituciones educativas privadas que cuentan con subvención estatal.

Porcentajes y fechas clave de las subas autorizadas

Las cuotas de las escuelas privadas tendrán un aumento acumulado del 8% repartido durante el próximo bimestre para dar inicio al segundo semestre del ciclo lectivo.

El ajuste comenzará con una suba del 5,5% en las facturas de agosto, mientras que en septiembre se aplicará un 2,5% adicional calculado sobre la cuota del mes previo.

Niveles educativos alcanzados por el incremento

La medida abarca a la totalidad del sistema educativo subvencionado, alcanzando de manera directa a las matrículas de los siguientes niveles:

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario y Técnico

Educación Superior

El impacto según el porcentaje de subsidio estatal

El valor final que pagará cada familia dependerá exclusivamente del margen de asistencia financiera que recibe la institución por parte del Estado.

El porcentaje de subvención en estos establecimientos oscila entre el 40% y el 100%, por lo que los montos finales variarán según el esquema de cada colegio.

Malestar en el sector y advertencia de las cámaras educativas

Desde entidades representativas como AIEPBA y Adeepra advirtieron que el porcentaje autorizado resulta insuficiente frente al alza de costos operativos.

Las cámaras señalaron que la suba no llega a cubrir las tarifas de servicios públicos, tasas municipales y paritarias, generando una situación crítica en las escuelas con 100% de subsidio.