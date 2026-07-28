La mujer que murió en un accidente en la ruta 65 tenía antecedentes por robo

La mujer de La Plata que murió en la Ruta 65 fue identificada como Vanesa Soledad Lenain, de 42 años. El vuelco fatal ocurrió en cercanías del acceso a la localidad bonaerense de Henderson y, mientras avanzan las pericias para reconstruir el siniestro, su nombre volvió a aparecer vinculado a tres causas judiciales por robos bajo la modalidad conocida como ‘viuda negra’.

El operativo se desplegó durante la tarde del lunes 27 de julio, poco después de las 18, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre un automóvil volcado en una cuneta con agua. Al llegar, encontraron un Ford Ka fuera de la calzada y a la conductora sin vida dentro del habitáculo.

La víctima viajaba sola y tenía domicilio en la capital bonaerense. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, efectivos policiales, profesionales de la salud y personal forense. La causa quedó orientada a determinar la mecánica del despiste y si existió algún factor adicional que provocara la pérdida de control.

Cómo fue el accidente en el que la mujer de La Plata murió en la Ruta 65

El auto fue hallado sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo cercano a la bajada que comunica con Henderson, entre las localidades de Urdampilleta y Pirovano. El vehículo terminó volcado dentro de una cuneta lateral que se encontraba anegada.

Los bomberos debieron intervenir sobre la estructura del rodado y realizar tareas de búsqueda en el agua. Luego, la Policía Científica efectuó las pericias sobre el vehículo y el sector de la ruta para establecer la trayectoria previa al vuelco, la velocidad y las condiciones de la calzada.

Las primeras informaciones difundidas en la región no permiten afirmar todavía por qué se produjo el accidente. No se informó oficialmente la participación de otro vehículo y tampoco fue confirmada una hipótesis definitiva. La investigación quedó en manos de la fiscalía con competencia en la zona de Bolívar.

Quién era Vanesa Soledad Lenain y qué antecedentes tenía

La identificación de la conductora sumó un dato que llevó el caso más allá del hecho vial. Lenain había sido aprehendida en al menos tres oportunidades en La Plata, en expedientes donde hombres de 64, 73 y 78 años denunciaron robos o intentos de robo después de encuentros personales.

Las investigaciones se desarrollaron entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En esos casos, las denuncias describieron maniobras atribuidas a la modalidad ‘viuda negra’: acercamiento o seducción, consumo de bebidas o alimentos, pérdida de conocimiento de la víctima y posterior sustracción de dinero u objetos de valor.

Las fuentes policiales y judiciales citadas en las coberturas de aquellos hechos hablaron de aprehensiones e investigaciones penales. Esa condición debe diferenciarse de una condena: los antecedentes difundidos públicamente corresponden a acusaciones y actuaciones judiciales.

El ataque a un jubilado de 73 años que terminó con una detención

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en agosto de 2024, en un departamento del barrio La Loma. Según la denuncia, un hombre de 73 años recibió a dos mujeres y perdió el conocimiento después de consumir bebidas alcohólicas.

Al despertarse, el jubilado estaba atado de pies y manos. Cuando intentó liberarse y pidió ayuda, fue golpeado en la cabeza con una botella de whisky. Los gritos alertaron a los vecinos, que llamaron al 911. La Policía Bonaerense llegó al lugar y detuvo a Lenain dentro de la vivienda, mientras que la otra sospechosa logró escapar.

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín de La Plata y quedó fuera de peligro. La causa fue investigada por la UFI N° 6 del Departamento Judicial de La Plata bajo una calificación vinculada con robo, lesiones y privación ilegal de la libertad.

La última causa conocida antes del vuelco fatal

En febrero de 2025, otro hombre, de 64 años, denunció que había conocido a Lenain a través de redes sociales y la invitó a cenar en su casa. Al día siguiente advirtió que faltaba dinero que guardaba para pagar expensas y descubrió que la mujer lo había bloqueado en WhatsApp y en las llamadas.

El denunciante sabía que ella tenía un turno médico y fue hasta el Hospital Español. Allí la retuvo hasta que llegaron efectivos de la Comisaría 2ª, que concretaron la aprehensión. Ese expediente también quedó a cargo de la UFI N° 6.

Ahora, el expediente abierto por el vuelco en la Ruta 65 busca responder una pregunta distinta: qué ocurrió en los minutos previos al despiste. Hasta que concluyan las pericias, los antecedentes judiciales de la conductora y el accidente fatal son dos capítulos separados, sin una conexión informada oficialmente.