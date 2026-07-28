Tras quedar encajado, el “Dibu” sorprendió a sus rescatistas con un regalo inolvidable

El arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, protagonizó en las últimas horas una situación tan inesperada como anecdótica durante su descanso en Sierra de los Padres, donde disfruta de unos días junto a su familia tras la final del Mundial.

Mientras recorría un camino de la zona rural cercana a su propiedad, el vehículo en el que se desplazaba quedó encajado en un sector de barro, imposibilitando que pudiera continuar la marcha por sus propios medios. La situación fue advertida por personas que se encontraban en el lugar, quienes no dudaron en acercarse para brindarle ayuda.

Tras varios minutos de trabajo conjunto, el automóvil logró ser liberado y el arquero pudo continuar su recorrido sin inconvenientes mayores. El episodio fue registrado por algunos presentes y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde las imágenes despertaron numerosos comentarios y muestras de simpatía hacia el campeón del mundo.

Lejos del ritmo de la competencia, Martínez eligió pasar sus vacaciones en su casa de Sierra de los Padres, disfrutando del contacto con la naturaleza y compartiendo distintas actividades con su esposa e hijos antes de regresar a Inglaterra para iniciar una nueva temporada con Aston Villa. En los últimos días, la familia mostró en redes sociales imágenes de caminatas, tareas de campo y momentos de descanso en ese entorno serrano.

El pequeño inconveniente no pasó de una anécdota y dejó en evidencia la predisposición de los vecinos de la zona, que colaboraron espontáneamente para asistir al arquero marplatense, quien agradeció el gesto y pudo continuar disfrutando de su estadía en uno de los lugares que más frecuenta cada vez que regresa a la provincia de Buenos Aires.

Como muestra de agradecimiento por la ayuda recibida, Emiliano “Dibu” Martínez tuvo un gesto que emocionó a la familia que colaboró en el rescate de su camioneta. Una vez superado el inconveniente, firmó una camiseta de la Selección Argentina, un póster con la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar y otros recuerdos que los vecinos habían llevado. Pero la sorpresa mayor llegó al momento de despedirse: el arquero se quitó el camperón oficial de la Selección Argentina y se lo regaló a Leonardo Albarracín, uno de los hombres que lo ayudó. “Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, relató el vecino, profundamente emocionado por el gesto del campeón del mundo.