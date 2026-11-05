Aldosivi vs River EN VIVO: horario, TV y cómo seguir el partido

El cierre de la Zona B del Torneo Clausura tendrá a River como protagonista en un escenario poco habitual para un encuentro de Primera División: una tarde de jueves en Mar del Plata. El equipo de Núñez necesita completar su recorrido en la etapa regular y conocer su posición definitiva para los playoffs.

La última fecha también puede modificar el orden de los clasificados. Por eso, aunque River ya tenga asegurada su participación en la fase siguiente, el resultado del partido puede influir en el cruce y en la posibilidad de jugar como local en la próxima instancia.

Con el inicio cada vez más cerca, los hinchas buscan información concreta sobre la hora, el lugar y la señal que transmitirá el encuentro. Hay datos oficiales que ya están definidos y otros, especialmente la asignación puntual de televisión, que requieren una comprobación de última hora.

A qué hora empieza Aldosivi vs River y dónde se juega

El encuentro se disputará el jueves 5 de noviembre a las 15:00, hora argentina, en Mar del Plata. La Liga Profesional lo ubicó como el primer partido de la fecha 16 del Torneo Clausura, correspondiente a la Zona B.

La programación fue difundida por AFA y por la propia Liga Profesional. El horario de la tarde responde a una organización especial de la jornada, en la que también se tuvieron en cuenta las indicaciones de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Por tratarse de la última fecha de la fase regular, los equipos no solo disputan tres puntos: algunos buscan su clasificación y otros intentan conseguir una mejor posición para los cruces eliminatorios.

Qué canal transmite Aldosivi vs River en Argentina

La señal puntual del encuentro continúa pendiente de confirmación verificable. Los partidos del Torneo Clausura se reparten entre ESPN Premium y TNT Sports Premium, pero no es correcto adjudicar uno de esos canales a Aldosivi–River sin una grilla específica.

El Pack Fútbol reúne las señales que habitualmente ofrecen la Liga Profesional. Su disponibilidad depende del operador y del abono contratado; los usuarios pueden consultar la programación de su servicio de televisión antes del encuentro.

Una aclaración importante: ESPN Premium no equivale a ESPN convencional ni está incluido automáticamente en Disney+ Premium. De igual manera, la posibilidad de ver TNT Sports desde una aplicación depende de las condiciones comerciales del prestador.

En las búsquedas suelen aparecer términos como Fútbol Libre, Pelota Libre o Roja Directa. Esas denominaciones no certifican una transmisión oficial ni sustituyen la información que publican los canales con derechos.

Por qué River llega con algo en juego

River ya tiene asegurado su lugar entre los equipos que disputarán los playoffs, pero busca cerrar la fase regular con una posición favorable. Una mejor ubicación puede modificar el rival de octavos y la condición de local en esa instancia.

El partido también llega pocos días después del Superclásico frente a Boca. Para el equipo de Núñez, el desafío es cambiar rápidamente el foco hacia el cierre de la zona y luego hacia la etapa de eliminación directa.

El calendario marca que Gimnasia de La Plata y Belgrano jugarán el mismo jueves, aunque más tarde, a las 19:15. Ese resultado también puede alterar el orden final de la tabla, según cómo termine el cruce de Mar del Plata.

El escenario y el contexto de Aldosivi

Aldosivi será local en Mar del Plata y afrontará su despedida de la categoría, tras quedar descendido. El encuentro reúne, por lo tanto, dos realidades diferentes: la búsqueda de River de llegar mejor posicionado a los playoffs y el cierre de campaña del conjunto marplatense.

La sede y el horario están confirmados por el cronograma de la competición. La información sobre accesos, entradas y posibles restricciones para los asistentes debe consultarse en los canales habilitados por la organización.

Como en cualquier partido de alta convocatoria, se recomienda verificar el acceso permitido y los horarios de ingreso antes de viajar. No hay que tomar como oficiales publicaciones aisladas en redes sociales.

Cómo seguir la previa sin confundir datos confirmados

Antes del inicio se conocerán las alineaciones titulares y las últimas novedades de cada plantel. Hasta que los clubes publiquen sus equipos, cualquier formación que circule debe considerarse probable y no confirmada.

El resultado, los goles, las tarjetas y las incidencias tampoco pueden anticiparse. La cobertura en vivo deberá actualizarse con hechos comprobados una vez que el árbitro dé comienzo al partido.

En resumen, el dato seguro para agendar es Aldosivi–River, jueves 5 de noviembre a las 15:00. La asignación exacta de televisión requiere una nueva verificación antes de publicar.