Profundo pesar en chascomús: falleció juan carlos gastón, el primer intendente del retorno a la democracia

La comunidad de Chascomús atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Juan Carlos Gastón, exintendente municipal y padre del actual jefe comunal, Javier Gastón. La triste noticia fue comunicada por su propio hijo este martes 3 de noviembre, precisamente el día en que cumple 59 años.

Juan Carlos Gastón ocupó un lugar destacado en la historia política e institucional de Chascomús. Fue el primer intendente elegido democráticamente tras la última dictadura militar, al asumir sus funciones el 10 de diciembre de 1983, en coincidencia con el inicio de la presidencia de Raúl Alfonsín.

Representando a la Unión Cívica Radical, ejerció la conducción del municipio hasta diciembre de 1987, durante una etapa fundamental para la recuperación y consolidación de las instituciones democráticas.

Su trayectoria quedó estrechamente vinculada a aquel período histórico en el que la Argentina recuperaba el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, luego de siete años de dictadura.

Una despedida cargada de emoción

La noticia fue dada a conocer por el actual intendente, Javier Gastón, a través de una conmovedora publicación en sus redes sociales, donde recordó tanto la dimensión pública de su padre como el profundo vínculo familiar que los unía.

“Con muchísimo dolor y una tristeza inmensa, les cuento que se fue papá”, expresó al comenzar su mensaje.

En sus palabras, el jefe comunal destacó que Juan Carlos Gastón no solamente fue una figura fundamental para su familia, sino también un hombre que dedicó una parte importante de su vida al servicio de Chascomús.

Recordó especialmente su participación en el regreso de la democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y el compromiso con los valores y las convicciones que acompañaron su trayectoria.

“Hoy lo despedimos nosotros, su familia, con el dolor inmenso de su ausencia. Pero también lo despide una ciudad que fue parte de su vida, de sus sueños y de su compromiso”, manifestó.

La dolorosa coincidencia con su cumpleaños

Uno de los pasajes más emotivos de la despedida estuvo relacionado con una circunstancia particularmente dolorosa: el fallecimiento de su padre se produjo el mismo día en que Javier Gastón celebra su cumpleaños número 59.

El intendente hizo referencia a esa coincidencia con palabras que reflejan la profundidad del momento que atraviesa:

“Hace 59 años me diste la bienvenida a este mundo. Hoy, en mi cumpleaños, me toca despedirte. Qué difícil es poner en palabras este momento”.

También agradeció a su padre por el acompañamiento permanente, el amor recibido y el vínculo que construyó con sus nietos.

“Qué privilegio haber compartido la vida con vos”, expresó, antes de cerrar su mensaje con una despedida profundamente personal:

“Te vamos a extrañar cada día de nuestras vidas. Descansá en paz, viejo querido. Te amamos”.

Una figura vinculada a la historia democrática de Chascomús

La figura de Juan Carlos Gastón forma parte de la historia institucional del distrito.

Su elección en octubre de 1983 y posterior asunción representaron el comienzo de una nueva etapa para el gobierno municipal, en un contexto de recuperación democrática que tuvo a Chascomús como una ciudad especialmente vinculada a la figura del entonces presidente Raúl Alfonsín.

En diciembre de 2023, al cumplirse cuatro décadas del regreso de la democracia, Juan Carlos Gastón recibió un reconocimiento del Rotary Club de Chascomús por su participación en aquel proceso histórico.

Su trayectoria política también tuvo continuidad familiar a través de su hijo Javier, quien asumió la intendencia en diciembre de 2015 y actualmente transita su tercer mandato consecutivo.

Con su fallecimiento, Chascomús despide a uno de los protagonistas de una etapa trascendental de su historia democrática, mientras su familia atraviesa el dolor de una pérdida que adquiere un significado especialmente emotivo por coincidir con el cumpleaños del actual intendente.

Su recuerdo permanecerá asociado a los primeros años de la democracia recuperada y a una vida profundamente ligada a la comunidad chascomunense.