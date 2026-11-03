Martes con alertas por tormentas en parte de la provincia y tiempo inestable en el resto

La provincia de Buenos Aires atraviesa una nueva jornada de condiciones meteorológicas variables, con nubosidad, temperaturas moderadas y advertencias por tormentas fuertes en sectores del interior bonaerense. El pronóstico anticipa una semana marcada por alternancias entre períodos de inestabilidad, jornadas soleadas y un descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

Después de un comienzo de noviembre caracterizado por las precipitaciones en numerosas localidades, el tiempo continúa mostrando un comportamiento cambiante, propio de una primavera en la que los días agradables conviven con episodios de lluvias y tormentas.

Martes 3: alerta amarilla por tormentas en el interior bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que comprende sectores del oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con fenómenos que podrían desarrollarse durante diferentes momentos de la jornada y extenderse, en algunas áreas, hasta la madrugada del miércoles.

Entre los distritos comprendidos por las advertencias se encuentran sectores de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Puan, Saavedra, Adolfo Alsina, Guaminí, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Bolívar, General Villegas y localidades cercanas.

En las zonas alcanzadas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por:

Precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse puntualmente.

Ráfagas intensas de viento y frecuente actividad eléctrica.

Posible caída ocasional de granizo.

Lluvias abundantes en períodos breves, con riesgo de anegamientos temporarios.

La advertencia no comprende necesariamente a toda la provincia, ya que en el resto del territorio bonaerense el panorama previsto es de abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia la noche, sin que corresponda extender automáticamente la alerta del oeste a esas localidades.

Cómo estará el tiempo

Para este martes se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 22°C y una mínima de aproximadamente 14°C.

Durante buena parte del día las condiciones podrían mantenerse sin precipitaciones significativas, aunque hacia la noche aumentará la probabilidad de chaparrones.

El miércoles todavía podría presentar lluvias durante la mañana, con una mejoría progresiva hacia la tarde y noche.

El jueves regresaría el sol, pero el viernes podrían volver las lluvias

La mejor noticia para quienes esperan una jornada plenamente primaveral llegará el jueves 5 de noviembre, cuando se prevé un marcado mejoramiento de las condiciones meteorológicas.

El cielo estará mayormente despejado en buena parte del este bonaerense, con temperaturas que podrían alcanzar entre 25°C y 27°C en sectores de la región.

Sin embargo, la estabilidad podría durar poco. Para el viernes 6 se anuncia un nuevo episodio de inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y un descenso de las temperaturas.

Fin de semana: mañanas frescas y mejoramiento del tiempo

Las proyecciones para el sábado 7 y domingo 8 muestran condiciones más favorables, especialmente para las actividades al aire libre.

El sábado será una jornada fresca, con temperaturas máximas cercanas a 17°C , mientras que el domingo se espera mayor presencia del sol y una recuperación térmica, con registros próximos a los 22°C.

Las mañanas podrían resultar particularmente frescas, con mínimas inferiores a los 10°C en distintas localidades del interior bonaerense.

De esta manera, noviembre continuará mostrando una marcada variabilidad meteorológica, aunque el panorama para el próximo fin de semana resulta alentador.

Las condiciones y los sectores alcanzados por alertas pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos oficiales, especialmente antes de realizar viajes o actividades al aire libre.