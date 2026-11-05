Vivo en provincia y trabajo en caba: qué feriados corresponden el 10 y 11 de noviembre

Una situación habitual entre quienes cruzan todos los días la General Paz abre una pregunta particular esta semana: ¿qué sucede cuando el feriado corresponde a una jurisdicción y el domicilio del trabajador está en otra? La visita del papa León XIV motivó un calendario excepcional que obliga a distinguir residencia, lugar de trabajo y modalidad de prestación de tareas.

La duda alcanza a empleados de oficinas, comercios, fábricas y servicios que viven en el conurbano y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, o hacen el recorrido inverso.

Qué días son feriados y dónde

El Decreto 1103/2026 establece el lunes 9 de noviembre como feriado en todo el país. El martes 10 tiene alcance exclusivo en CABA y Córdoba, mientras que el miércoles 11 corresponde a la provincia de Buenos Aires. Son fechas diferentes y el decreto no transforma ambos días en feriados simultáneos para los dos distritos.

Por eso, una persona que trabaja presencialmente en la Ciudad no debería asumir que el miércoles 11 es feriado en su establecimiento solo porque vive en territorio bonaerense. Tampoco corresponde afirmar lo contrario para todos los casos sin revisar la situación laboral.

Qué pasa si vivís en Provincia pero trabajás en CABA

Para un trabajo presencial, el lugar efectivo donde se prestan tareas es una referencia central al analizar el alcance territorial. Sin embargo, pueden existir acuerdos, instrucciones empresariales o situaciones contractuales que modifiquen la organización de la jornada. Conviene consultar a recursos humanos o al empleador antes de ausentarse.

Si la empresa tiene sedes en ambos distritos, la respuesta no se obtiene simplemente mirando el domicilio legal de la compañía: importa cómo se aplica la disposición a cada establecimiento y trabajador.

¿Y si trabajás desde tu casa?

El trabajo remoto agrega otra variable. El decreto delimita territorios, pero no resuelve expresamente cada supuesto de teletrabajo entre jurisdicciones. En ese caso, la recomendación es pedir una confirmación escrita al empleador sobre la jornada y su liquidación, en vez de dar por sentado que se aplica el calendario de la vivienda o el de la oficina.

La misma precaución vale para personal que cumple recorridos, turnos mixtos o presta servicios en varias localidades.

Cómo se paga si te toca trabajar

Los feriados están sujetos al régimen laboral correspondiente. En relaciones comprendidas por la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajo en feriado se liquida con las reglas especiales previstas por esa norma. La aplicación concreta depende del encuadre, la jornada y el convenio colectivo.

El dato más importante es diferenciar el lunes 9 —feriado para todo el país— del martes 10 y miércoles 11, cuyo alcance es territorial. Antes de organizar un viaje o asumir una ausencia, verificá el lugar de prestación, el convenio y la comunicación de tu empleador.