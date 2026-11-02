Triste noticia en dolores: murió un joven de 16 años tras ser encontrado gravemente herido

La comunidad de Dolores atraviesa momentos de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de un adolescente de 16 años que había sido trasladado en grave estado al Hospital Municipal San Roque, donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

El lamentable episodio ocurrió en las últimas horas en una vivienda de la ciudad de Dolores, donde el joven fue hallado con heridas de extrema gravedad, provocadas mediante el uso de un arma de fuego.

Tras recibirse el alerta, personal policial acudió al domicilio y se dispuso su inmediato traslado al Hospital San Roque, donde los profesionales de la salud realizaron importantes esfuerzos para intentar salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó posteriormente su fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida por Radio City Dolores FM 93.3, las primeras actuaciones indican que el trágico episodio habría sido consecuencia de una autodeterminación del adolescente.

En el marco de la investigación, se procura establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado de Policía Científica, quienes llevaron adelante las diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

La muerte del adolescente genera una profunda consternación en Dolores, donde la noticia provocó tristeza y pesar.

Desde el respeto por la intimidad de sus allegados, la comunidad acompaña el dolor de quienes hoy enfrentan esta difícil pérdida.