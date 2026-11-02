Tragedia en ruta 11: volvía de trabajar, lo atropellaron y lo dejaron abandonado: murió tras agonizar en el hospital

Un trágico episodio ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 333, en inmediaciones del acceso a Costa del Este, Partido de La Costa, terminó con la muerte de un joven motociclista que habría sido atropellado por un automóvil y abandonado a un costado del camino.

La víctima regresaba de cumplir su jornada laboral en el supermercado Coto cuando se produjo el siniestro, presuntamente durante la noche del viernes 30 de octubre.

De acuerdo con la información publicada por FM La Marea, el impacto provocó que el joven saliera despedido de su motocicleta y quedara tendido sobre la banquina, con lesiones de extrema gravedad. El automovilista involucrado habría escapado sin brindarle asistencia.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso está relacionado con las circunstancias en las que fue encontrada la víctima.

Durante la mañana del sábado 31 de octubre, poco después de las 7:00, el sistema de monitoreo detectó una motocicleta caída sobre la banquina central de la ruta, situación que motivó una comunicación al 911 y la posterior intervención de personal de Policía de Seguridad Vial de La Costa.

Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos localizaron el vehículo, pero no advirtieron que su conductor permanecía tendido, prácticamente inconsciente, sobre la banquina del sector correspondiente a Costa del Este.

Fue finalmente un vecino que transitaba por la zona quien descubrió al motociclista herido y solicitó asistencia.

Alrededor de las 8:40 llegaron los Bomberos de Costa del Este, mientras que la ambulancia arribó posteriormente, tras reiterados pedidos de intervención.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal de Santa Teresita y posteriormente derivado al Hospital de Mar de Ajó, donde permaneció internado en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció el domingo 1 de noviembre, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes lo despidieron con muestras de afecto y dolor.

Reclaman justicia y buscan al conductor que escapó

Tras conocerse el fallecimiento, los allegados del joven comenzaron a reclamar el esclarecimiento de lo sucedido y la identificación del automovilista que presuntamente lo atropelló y abandonó.

El caso también plantea interrogantes sobre la demora en localizar a la víctima y los procedimientos de asistencia, considerando que la motocicleta había sido detectada varias horas antes de que el joven recibiera atención médica.