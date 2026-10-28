Aguinaldo de diciembre: cómo impacta el aumento de docentes y estatales bonaerenses

A pocas semanas del cierre del año, los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya tienen definido un aumento salarial para octubre y noviembre. La mejora llega mientras muchas familias empiezan a calcular cuánto dinero tendrán disponible para afrontar los gastos de diciembre.

Sin embargo, la liquidación del medio aguinaldo no se determina simplemente sumando el último porcentaje de paritaria ni dividiendo por dos lo que se deposita en la cuenta bancaria. Hay una regla concreta que permite anticipar su impacto, pero también existen diferencias entre cargos, antigüedad y conceptos del recibo.

El nuevo acuerdo provincial y la negociación que volverá a abrirse antes de fin de año hacen especialmente relevante revisar ese cálculo con tiempo. Para evitar confusiones, conviene separar lo que ya está confirmado de lo que todavía puede modificarse.

Qué aumento tendrán docentes y estatales antes de diciembre

El Gobierno bonaerense informó el 19 de octubre de 2026 que acordó con la mayoría de los gremios docentes y con representantes de los trabajadores de la Ley 10.430 una suba del 6%, distribuida en dos tramos: 3% correspondiente a octubre y otro 3% a noviembre.

Los dos porcentajes toman como base las remuneraciones de septiembre, de modo que no se calcula un 3% sobre el salario ya aumentado en octubre. El acuerdo también contempla reabrir la paritaria en diciembre, lo que podría introducir nuevos cambios si se alcanza otra negociación salarial.

La mejora de noviembre es particularmente importante para el segundo semestre, porque acercará los haberes de muchos trabajadores al cierre del período usado para determinar el sueldo anual complementario (SAC).

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

La Ley 23.041 establece como regla para el sueldo anual complementario el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota de 2026, el período a considerar comprende julio a diciembre.

Esto significa que, si el trabajador prestó servicios durante todo el semestre y la remuneración de noviembre resulta ser la más alta, esa liquidación puede convertirse en la referencia para determinar el medio aguinaldo. Pero si diciembre presenta una remuneración superior, habrá que considerar ese nuevo valor.

La cuenta utiliza los conceptos salariales que integran la base legal del SAC y no necesariamente el salario neto o «de bolsillo». Por eso, dos personas con el mismo básico pueden tener importes finales distintos según adicionales, antigüedad, jornada y otras particularidades de su relación laboral.

Un ejemplo para entender cuánto puede cambiar

Supongamos, únicamente a modo ilustrativo, que una persona tuvo como mejor remuneración computable del semestre $1.000.000. Bajo la regla general y por un semestre completo trabajado, el medio aguinaldo bruto de referencia sería de $500.000.

Si una actualización salarial hace que su mejor remuneración computable pase a $1.060.000, esa misma cuenta arrojaría $530.000, es decir, $30.000 más antes de los descuentos que correspondan.

Este ejemplo no representa una escala oficial docente ni estatal y tampoco significa que todos recibirán un SAC 6% mayor: la comparación depende de cuál haya sido el mejor mes del semestre, de qué rubros integren la remuneración computable y de si la persona trabajó todo el período.

Qué conviene mirar en el recibo de sueldo

Para hacer una estimación útil, no alcanza con consultar una tabla de salarios publicada en redes sociales. El monto que efectivamente se utiliza para el aguinaldo depende de las particularidades del recibo y puede diferir de la cifra de bolsillo que figura en una escala orientativa.

Remuneración computable: identificar los conceptos que corresponden legalmente a la base del SAC, sin confundirlos con el importe neto acreditado.

identificar los conceptos que corresponden legalmente a la base del SAC, sin confundirlos con el importe neto acreditado. Antigüedad y adicionales: revisar qué rubros salariales fueron incluidos durante el semestre.

revisar qué rubros salariales fueron incluidos durante el semestre. Últimas liquidaciones: comparar los meses de julio a diciembre, no solamente el último cobro.

comparar los meses de julio a diciembre, no solamente el último cobro. Tiempo trabajado: si no hubo prestación durante todo el semestre, puede corresponder una liquidación proporcional.

si no hubo prestación durante todo el semestre, puede corresponder una liquidación proporcional. Eventuales bonos: no asumir que toda suma extraordinaria se incorpora automáticamente; depende de su naturaleza y de las reglas que la regulen.

También es importante distinguir los aumentos de sueldo de octubre y noviembre de sus fechas efectivas de depósito. Los haberes devengados en un mes pueden acreditarse en el siguiente, pero esa diferencia no modifica por sí sola el período que corresponde analizar para el SAC.

¿Cuándo depositarán el aguinaldo de diciembre de 2026?

Al 28 de octubre de 2026 no hay una fecha provincial específica de depósito del segundo medio aguinaldo que pueda darse por confirmada a partir del acuerdo paritario. El calendario de haberes mensuales de noviembre no debe confundirse con el cronograma de pago del SAC.

Cuando el Gobierno bonaerense publique la fecha de acreditación, será necesario comprobar también si el anuncio alcanza de la misma manera a docentes, empleados de la administración central y organismos con regímenes especiales.

Mientras tanto, el dato central para planificar es que el aumento salarial confirmado puede modificar la mejor remuneración del semestre, que sirve de base para el aguinaldo. La eventual reapertura de la negociación en diciembre agrega un elemento que todavía no está cerrado y merece seguimiento.

Por qué diciembre puede traer otra novedad salarial

El último acuerdo provincial no clausuró la discusión hasta 2027. Los gremios y el Ejecutivo dejaron previsto un nuevo encuentro en diciembre para revisar la evolución salarial, de modo que cualquier resolución posterior deberá analizarse por sus fechas de vigencia y su incidencia real sobre las remuneraciones.

Esa continuidad es la razón por la que el cálculo definitivo no puede presentarse como cerrado con varias semanas de anticipación. Para cada trabajador, la referencia más segura seguirá siendo la remuneración computable efectivamente devengada en el mejor mes del semestre, junto con las condiciones aplicables a su cargo.