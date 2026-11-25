Con diciembre cada vez más cerca, millones de trabajadores argentinos comienzan a hacer cuentas para afrontar los gastos de las fiestas y las vacaciones de verano. Una parte importante de ese presupuesto dependerá del segundo aguinaldo de 2026.

Sin embargo, existe un detalle en la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) que puede generar diferencias entre empleados de una misma actividad, incluso cuando pertenecen a la misma categoría salarial.

Los aumentos paritarios que entren en vigencia durante el último mes del año pueden modificar el importe que finalmente corresponda cobrar.

Qué pasa con el aguinaldo si recibís un aumento en diciembre

La legislación establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, siempre que se haya trabajado durante todo ese período.

Como la segunda cuota debe abonarse antes de que termine diciembre, el empleador tiene que estimar la remuneración correspondiente al último mes del año.

Si el salario definitivo resulta superior al utilizado para calcular el aguinaldo y pasa a ser el mayor del semestre, la diferencia deberá incorporarse a la liquidación del sueldo de diciembre.

Por ejemplo, si tu mejor sueldo entre julio y noviembre fue de $1.000.000 y una paritaria eleva tu remuneración computable de diciembre a $1.100.000, el aguinaldo bruto pasa de $500.000 a $550.000. Si la empresa ya contempló el aumento en el cálculo inicial, no corresponde cobrar esa diferencia nuevamente.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre de 2026

Los siguientes valores son ejemplos de referencia para trabajadores que completaron el semestre:

Mejor sueldo bruto computable Aguinaldo bruto $700.000 $350.000 $900.000 $450.000 $1.000.000 $500.000 $1.200.000 $600.000 $1.500.000 $750.000 $2.000.000 $1.000.000

El importe que finalmente se acredita en la cuenta bancaria puede ser inferior debido a los descuentos correspondientes.

Qué conceptos pueden aumentar el aguinaldo

Además del sueldo básico, pueden integrar la base de cálculo las horas extras, las comisiones por ventas, los adicionales por antigüedad, los premios remunerativos y los adicionales salariales establecidos por convenio.

Las sumas no remunerativas requieren una revisión particular del acuerdo salarial aplicable, ya que algunos convenios contemplan expresamente su incidencia sobre el SAC.

Si tu gremio acordó una suba para diciembre, revisá desde qué mes se devenga y sobre qué conceptos se aplica. No todos los aumentos se calculan sobre la totalidad del salario y un incremento del básico no implica necesariamente una suba idéntica de la remuneración total.

Ver también: Aguinaldo de diciembre: el ajuste que podés cobrar si hacés horas extra o comisiones.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.073, el vencimiento para abonar la segunda cuota del aguinaldo en el régimen general será el viernes 18 de diciembre de 2026.

Las empresas pueden anticipar el depósito, mientras que los trabajadores deberán revisar sus recibos para comprobar que se haya considerado la remuneración más alta del semestre.

Qué pasa si empezaste a trabajar después de julio

Quienes ingresaron a un nuevo empleo durante el segundo semestre también tienen derecho al aguinaldo, aunque recibirán un importe proporcional al tiempo trabajado.

Por ejemplo, un empleado que comenzó en septiembre y cuya mejor remuneración mensual computable fue de $1.200.000 tendría un aguinaldo bruto aproximado de $400.000 si completa cuatro meses de trabajo, sujeto al cálculo proporcional correspondiente.