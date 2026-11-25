Pese a que los datos del INDEC marcaron dos trimestres consecutivos de retroceso en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el Gobierno nacional negó que la Argentina haya entrado en recesión técnica.

La postura oficial fue fijada este martes 24 de noviembre de 2026 por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que aún falta una medición clave para definir el escenario. A continuación, repasamos qué argumenta Casa Rosada, qué pasará en diciembre, cuánto bajó la proyección de crecimiento para este año y qué medidas siguen firmes.

Por qué el Gobierno niega una recesión técnica y apunta a diciembre

Desde la Casa Rosada plantearon que el resultado del EMAE —que subió un 1,1% en septiembre respecto de agosto, pero acumuló una caída interanual del 1,2% y dos trimestres en baja— no alcanza por sí solo para decretar una recesión técnica.

Según explicó Adrián Ravier, recién en diciembre se conocerá el dato oficial del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre de 2026, señalando además que agosto y septiembre mostraron variaciones mensuales positivas frente a la caída de julio y que el estimador mensual puede subestimar el peso de la economía informal.

Qué factores atribuye Casa Rosada al freno de la actividad

El vocero reconoció que la economía perdió impulso en comparación con la segunda mitad de 2024 y los primeros meses de 2025, aunque diferenció esta desaceleración de una crisis profunda:

Contexto externo: Atribuyó parte del enfriamiento a la suba de las tasas de interés internacionales y al impacto del conflicto en Medio Oriente.

Atribuyó parte del enfriamiento a la suba de las tasas de interés internacionales y al impacto del conflicto en Medio Oriente. Balance de gestión: Afirmó que la tasa de crecimiento actual es más baja de lo esperado, pero destacó que la inflación, la pobreza y la indigencia bajaron desde el inicio del mandato de Javier Milei.

El recorte en la proyección de crecimiento para todo 2026

Frente al desempeño reciente de los indicadores, el Ejecutivo admitió un ajuste en las metas de expansión anual para este año:

Nueva estimación: El Gobierno ahora proyecta un crecimiento cercano al 1% para 2026 .

El Gobierno ahora proyecta un crecimiento cercano al . Meta anterior: El cálculo original que manejaba el equipo económico rondaba el 3%.

Respaldo a Luis Caputo y los ejes económicos que no se modifican

Pese a la corrección en las previsiones, Ravier descartó cambios en el Gabinete y ratificó la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, destacando que el ordenamiento actual evitó una devaluación mayor o un rebrote inflacionario.

De cara a los próximos meses, Casa Rosada confirmó que sostendrá sin cambios el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el esquema cambiario vigente, apostando a impulsar la recuperación mediante el RIGI, la reducción de impuestos y medidas para mejorar la competitividad empresarial.