Una nueva medida sanitaria tendrá impacto en las farmacias de todo el país y en los tratamientos de algunos pacientes con diabetes tipo 2. La decisión fue publicada este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial, después de una revisión de la seguridad de un principio activo utilizado para controlar la glucosa en sangre.

La resolución no se limita a un lote determinado. Abarca todas las especialidades medicinales formuladas con la sustancia alcanzada y establece obligaciones para los laboratorios. Por eso, quienes utilizan medicamentos para esta enfermedad deben comprobar qué principio activo contiene su tratamiento, sin confundir esta medida con una prohibición general de los antidiabéticos.

Cuál es el medicamento alcanzado por la medida de ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de la rosiglitazona, tanto en medicamentos que la contienen como único principio activo como en aquellos que la combinan con otras sustancias.

Entre los productos identificados por el organismo figura Glimide 8 mg, del Laboratorio Beta S.A., registrado bajo el certificado 48.816. La documentación oficial señala que se comercializaba en una presentación de 30 comprimidos recubiertos.

La rosiglitazona actúa sobre la sensibilidad a la insulina, por lo que se ha empleado para ayudar a controlar la glucemia en personas con diabetes mellitus tipo 2. No se trata de insulina ni de una disposición que afecte automáticamente a todos los fármacos destinados a esta enfermedad.

Desde cuándo rige la suspensión y qué deben hacer los laboratorios

La Disposición 7557/2026 establece su entrada en vigencia para el día posterior a su publicación. En consecuencia, comenzará a regir el jueves 26 de noviembre de 2026.

Desde entonces, quedarán suspendidas la fabricación, importación, venta y utilización de los productos alcanzados. También se cancelarán sus registros y autorizaciones comerciales, y no se admitirán nuevas solicitudes de inscripción de especialidades que incluyan este ingrediente.

Los fabricantes titulares deberán retirar inmediatamente los productos afectados y acreditar ante el Instituto Nacional de Medicamentos que cumplieron con esa obligación. No se trata de un problema puntual de vencimiento o de un defecto en una partida: la decisión se basa en la evaluación del propio principio activo.

Por qué se tomó la decisión

La autoridad sanitaria revisó estudios, antecedentes regulatorios y reportes de farmacovigilancia relacionados con la rosiglitazona. Entre las preocupaciones identificadas se encuentran las complicaciones cardiovasculares.

El análisis consideró las conclusiones de la Agencia Europea de Medicamentos, que determinó que los beneficios terapéuticos de la sustancia no compensaban sus riesgos. También tuvo en cuenta decisiones regulatorias adoptadas en otros países.

En Argentina ya existían antecedentes: en 2018 se habían cancelado los certificados de determinados productos innovadores con rosiglitazona, a solicitud de su titular. La nueva disposición extiende la medida al conjunto de especialidades con esa sustancia.

Qué hacer si tenés un medicamento con rosiglitazona

Si estás en tratamiento por diabetes tipo 2, revisá el nombre del principio activo en el envase o el prospecto. Ante cualquier duda, podés solicitar ayuda a tu farmacéutico. Si encontrás rosiglitazona entre sus componentes, contactá cuanto antes al profesional que lleva tu tratamiento para recibir indicaciones sobre la sustitución segura del medicamento.

No cambies las dosis ni reemplaces el tratamiento por otro medicamento por tu cuenta. Es importante acordar con el equipo médico cómo continuar el control de la glucemia sin utilizar un producto cuya suspensión haya entrado en vigencia.

La medida se refiere exclusivamente a la rosiglitazona. No implica que debas suspender otros antidiabéticos que te hayan indicado si no contienen ese principio activo. Si presentás dolor de pecho, dificultad para respirar u otros síntomas graves, buscá atención médica urgente.