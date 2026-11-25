Con la llegada de diciembre y las compras de fin de año, comercios y tiendas online se preparan para una de las últimas jornadas de descuentos masivos del calendario comercial. El Black Friday vuelve a instalarse entre las opciones para quienes buscan renovar un electrodoméstico, cambiar el celular o adelantar los regalos de Navidad.

Sin embargo, no todas las promociones funcionan de la misma manera. Algunas dependen del medio de pago, otras tienen límites de stock y también hay comercios que aplican precios especiales durante varios días. Conocer esas condiciones antes de comprar puede hacer una diferencia importante en el presupuesto familiar.

Cuándo es el Black Friday en Argentina

La jornada central será el viernes 27 de noviembre de 2026, aunque cada comercio puede anticipar sus descuentos o extenderlos durante el sábado 28 y domingo 29.

A diferencia del CyberMonday, en Argentina el Black Friday no cuenta con un único organizador que centralice todas las promociones. Cada empresa establece sus propios plazos, productos y condiciones de venta, por lo que conviene consultar directamente los canales oficiales de los comercios.

Entre los rubros que suelen participar se encuentran los electrodomésticos, la tecnología, la indumentaria, el calzado y los viajes. Esto no significa que todos los artículos tengan descuentos ni que los beneficios estén disponibles para cualquier tarjeta.

Los cinco datos que conviene revisar antes de pagar

Precio de referencia: compará el mismo modelo en varios negocios y, cuando sea posible, con su valor anterior a la promoción.

compará el mismo modelo en varios negocios y, cuando sea posible, con su valor anterior a la promoción. Precio final: verificá cuánto vas a pagar incluyendo el envío y cualquier cargo adicional.

verificá cuánto vas a pagar incluyendo el envío y cualquier cargo adicional. Financiación: comprobá el valor total de las cuotas, el costo financiero y las tarjetas habilitadas.

comprobá el valor total de las cuotas, el costo financiero y las tarjetas habilitadas. Reintegros: revisá el porcentaje, el tope y los plazos de acreditación de cada beneficio.

revisá el porcentaje, el tope y los plazos de acreditación de cada beneficio. Entrega: confirmá el stock, los tiempos de despacho y las condiciones de garantía.

Por ejemplo, un descuento anunciado del 20% con un tope de reintegro de $15.000 no implica que una compra de $150.000 vaya a generar un ahorro de $30.000. Si se cumplen las condiciones de esa promoción hipotética, el beneficio máximo será de $15.000.

También es importante diferenciar una rebaja directa del precio de una devolución posterior en el resumen de la tarjeta. En el segundo caso, el importe inicialmente abonado puede ser mayor que el costo final luego del reintegro.

Qué derechos tenés si comprás por internet

Las compras realizadas a distancia están alcanzadas por la normativa de defensa del consumidor. En general, existe un plazo de diez días corridos para ejercer el derecho de arrepentimiento, con las condiciones y excepciones previstas por la legislación.

La Disposición 954/2025 establece que los proveedores que venden a través de canales digitales deben ofrecer un acceso visible al botón de arrepentimiento, sin exigir registraciones ni trámites adicionales para utilizarlo.

La regulación contempla excepciones y modalidades particulares, entre ellas las contrataciones turísticas con fecha determinada, los productos perecederos y determinados bienes o servicios que ya fueron utilizados. Por eso, si vas a comprar pasajes, reservas o entradas, resulta especialmente importante conocer las condiciones correspondientes.

Cómo evitar estafas durante las jornadas de descuentos

Ingresá a los sitios de los comercios desde sus direcciones oficiales y desconfiá de los enlaces recibidos por mensajes inesperados. Nunca compartas contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios a través de chats informales.

Antes de confirmar una operación, guardá una captura de las condiciones de la oferta, el comprobante y el plazo de entrega prometido. Esa documentación puede ayudarte si necesitás realizar un reclamo posterior.

Si estás buscando beneficios bancarios, también podés consultar las promociones vigentes de tu entidad: qué descuentos de Banco Provincia siguen activos hasta el 30 de noviembre.