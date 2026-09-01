Acompañamiento Social septiembre 2026: cuándo se cobra y qué hay que revisar antes del pago

Septiembre comienza con expectativa entre los titulares del Programa de Acompañamiento Social, que esperan una nueva acreditación de Capital Humano. El beneficio continúa vigente durante 2026 y conserva su transferencia mensual, pero no utiliza un calendario extenso por terminación de DNI como ocurre con muchas prestaciones de ANSES.

Eso hace que durante los primeros días de cada mes la atención se concentre en dos señales: cómo quedan distribuidos los días hábiles y cuándo empieza a aparecer la información individual en los canales oficiales.

Este mes el calendario tiene una particularidad que permite reducir bastante la ventana probable. Y antes de mirar una fecha puntual conviene comprobar también que el beneficio continúe activo, especialmente entre quienes anteriormente pertenecían a Potenciar Trabajo. En esta guía podés consultar cómo saber si seguís cobrando después de Potenciar Trabajo y qué programa te corresponde.

Cuándo podría cobrarse Acompañamiento Social en septiembre

La referencia más fuerte aparece al contar los primeros días hábiles del mes.

Septiembre de 2026 comenzó un martes. El calendario queda de esta manera:

Martes 1: primer día hábil.

Miércoles 2: segundo día hábil.

Jueves 3: tercer día hábil.

Viernes 4: cuarto día hábil.

Lunes 7: quinto día hábil.

Si se mantiene el comportamiento observado en acreditaciones anteriores, el lunes 7 de septiembre aparece como la principal referencia para el pago. También conviene comenzar a controlar los movimientos desde el viernes 4, cuando termina la primera semana laboral.

Por el momento debe considerarse una estimación y no una fecha oficial general. Capital Humano indica que cada titular puede consultar su situación y fecha de cobro mediante Mi Argentina, por lo que una fecha cargada individualmente tiene prioridad sobre cualquier cálculo general.

Cuánto se cobra en septiembre

El importe continúa establecido en $78.000 mensuales.

La Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano ratificó ese valor para los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social y extendió la vigencia del esquema hasta completar 48 meses desde su implementación original, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

La norma establece que se trata de una asignación dineraria mensual no remunerativa y que su continuidad depende del cumplimiento de las condiciones previstas para cada titular.

Esto también explica por qué el aumento que reciben en septiembre jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES no modifica automáticamente los $78.000: Acompañamiento Social tiene su propia normativa y no utiliza la fórmula de movilidad previsional.

Cómo saber la fecha exacta de cobro

La estimación del quinto día hábil sirve como referencia general, pero la comprobación más importante es individual.

El propio Ministerio de Capital Humano indica que los beneficiarios pueden ingresar a la aplicación Mi Argentina con sus datos personales para consultar información sobre la vigencia y el cobro del programa.

Durante estos primeros días conviene revisar:

El estado del beneficio en Mi Argentina.

Las notificaciones asociadas al programa.

La cuenta donde habitualmente se recibe la transferencia.

La información oficial del programa se encuentra disponible en el sitio del Ministerio de Capital Humano.

Quiénes continúan dentro de Acompañamiento Social

El programa no tiene una inscripción general abierta para nuevos beneficiarios. La normativa vigente establece que continúan quienes ya eran titulares y siguen cumpliendo las condiciones.

Entre los grupos alcanzados aparecen:

Mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Titulares incluidos en determinadas situaciones especiales contempladas por el programa.

Esta es una diferencia clave frente a Volver al Trabajo. Aunque ambos surgieron de la reorganización de Potenciar Trabajo, durante 2026 tuvieron evoluciones distintas y no todos los antiguos beneficiarios mantienen hoy la misma transferencia.

Por eso, si conocés a alguien que antes cobraba Potenciar Trabajo pero ahora tiene una situación diferente, podés ver qué ocurrió con Volver al Trabajo y por qué dejó de tener el mismo esquema de pagos.

Qué condiciones pueden provocar la suspensión del beneficio

La continuidad de Acompañamiento Social no significa que el dinero se mantenga automáticamente sin controles.

La regulación vigente contempla diferentes corresponsabilidades según la composición y situación del hogar. Entre ellas pueden aparecer:

Controles de salud durante el embarazo.

Cumplimiento del calendario de vacunación de menores a cargo.

Regularidad escolar de niños y adolescentes.

Participación en actividades previstas por el programa cuando corresponda.

Controles sobre ingresos y situaciones de incompatibilidad.

Por eso, si llega la ventana habitual de acreditación y el dinero no aparece, antes de asumir una demora general conviene comprobar que el beneficio continúe figurando como vigente.

¿Se puede trabajar en blanco y seguir cobrando?

Sí, bajo determinadas condiciones.

Capital Humano informa que el programa puede ser compatible con un empleo formal registrado en relación de dependencia siempre que la remuneración bruta mensual del titular se mantenga por debajo del límite establecido en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Por lo tanto, comenzar un empleo registrado no implica necesariamente una baja inmediata. El sistema evalúa la situación concreta y el cumplimiento de las condiciones vigentes.

Qué mirar durante esta primera semana de septiembre

Hay tres datos que ya pueden considerarse firmes: el programa continúa vigente, el monto mensual sigue siendo de $78.000 y cada titular puede consultar su fecha mediante Mi Argentina.

La incógnita que queda es cuándo comenzarán a reflejarse las acreditaciones de septiembre.

Por cómo quedó configurado el calendario, el viernes 4 será el primer momento para empezar a controlar con mayor atención y el lunes 7 aparece como la referencia principal si vuelve a utilizarse el esquema del quinto día hábil.

Si Capital Humano carga una fecha individual antes de esos días, esa información será la que deberá tomarse como válida para cada beneficiario.