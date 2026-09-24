Día clave para la zona fría: 94 municipios bonaerenses quedarían afuera si el senado aprueba los cambios

Un fuerte cambio en el régimen de Zona Fría podría impactar directamente en las facturas de gas de miles de familias de la provincia de Buenos Aires.

De aprobarse definitivamente la reforma que este jueves 24 de septiembre debate el Senado de la Nación, usuarios de 94 de los 135 municipios bonaerenses dejarían de contar con el beneficio automático establecido por su ubicación geográfica.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone modificar la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637. Aquella normativa incorporó numerosas regiones consideradas frías o templado-frías y permitió que millones de usuarios accedieran a descuentos en sus facturas de gas.

En la provincia de Buenos Aires, el impacto sería particularmente importante: aproximadamente 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios podrían perder el descuento territorial automático. Actualmente, el régimen contempla reducciones que, según la categoría y las condiciones del usuario, pueden ser del 30% o del 50%.

La reforma busca volver a concentrar el régimen territorial de Zona Fría fundamentalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. En territorio bonaerense, Patagones conservaría el tratamiento correspondiente al régimen histórico, mientras que los distritos incorporados posteriormente quedarían fuera del beneficio automático por ubicación geográfica.

Esto no significa necesariamente que todos los hogares alcanzados pasarán a pagar la tarifa plena. El proyecto contempla un esquema de subsidios focalizados para determinados usuarios de menores ingresos, aunque bajo criterios diferentes al actual beneficio general por pertenecer a una Zona Fría.

Entre los distritos bonaerenses que quedarían alcanzados por el cambio aparecen Castelli, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, Las Flores, Maipú, Monte, Pila, Ayacucho, General Paz, Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredon, Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca y numerosos municipios del centro, oeste, sur y costa bonaerense, dentro de un listado que comprende 94 partidos.

El proyecto llega al Senado después de haber sido aprobado en Diputados por 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Si la Cámara alta lo sanciona sin modificaciones, la reforma quedará convertida en ley.