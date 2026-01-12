Subsidios de luz y gas 2026: todo sobre el nuevo registro ReSEF, requisitos y cómo no perder los descuentos

El Gobierno Nacional ha oficializado el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que marca el fin de la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3). Con la creación del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), miles de usuarios en Argentina deben verificar su situación para evitar aumentos drásticos en sus facturas de electricidad y gas durante este año.

A continuación, te detallamos quiénes deben realizar el trámite obligatoriamente, cuáles son los nuevos topes de consumo y cómo asegurar el beneficio.

Qué es el ReSEF y por qué reemplaza al RASE

El nuevo esquema elimina las tres categorías anteriores y unifica el padrón en un solo registro. A partir de ahora, el sistema es binario: los hogares tienen subsidio o no lo tienen. El objetivo es que la asistencia estatal llegue exclusivamente a quienes no pueden cubrir el costo pleno de la energía, utilizando un criterio de ingresos más estricto.

Quiénes deben anotarse obligatoriamente

Si bien gran parte del padrón del antiguo RASE será migrado automáticamente, existen grupos específicos que deben inscribirse de forma obligatoria para no perder el descuento de inmediato:

Beneficiarios del ex Programa Hogar: Quienes recibían el subsidio para garrafas deben registrarse en el ReSEF, ya que el programa anterior fue absorbido por este nuevo esquema.

Usuarios de la Tarifa Social de Gas: Aquellos que contaban con este beneficio de forma automática por pertenecer a grupos vulnerables ahora deben declarar su situación formalmente.

Usuarios de garrafas de GLP: El subsidio ahora se gestionará a través de este registro único.

Nuevos solicitantes: Cualquier persona que nunca se haya anotado y considere que sus ingresos familiares cumplen con los requisitos.

Requisitos y tope de ingresos para 2026

Para calificar y mantener los subsidios, el grupo familiar conviviente debe cumplir con ciertos parámetros económicos:

Ingresos del hogar: Los ingresos netos totales deben ser inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) . Según los valores actuales, este límite se ubica en torno a los $3.770.000 , aunque la cifra se actualiza mensualmente según el INDEC.

Los ingresos netos totales deben ser inferiores a . Según los valores actuales, este límite se ubica en torno a los , aunque la cifra se actualiza mensualmente según el INDEC. Criterios patrimoniales: El Estado cruzará datos para verificar que los solicitantes no posean bienes de lujo, aeronaves, embarcaciones o más de dos inmuebles.

El Estado cruzará datos para verificar que los solicitantes no posean bienes de lujo, aeronaves, embarcaciones o más de dos inmuebles. Casos especiales: Los hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas o aquellos en zonas registradas por el ReNaBaP mantienen criterios de flexibilidad.

Cómo realizar la inscripción paso a paso

El trámite puede realizarse de forma digital o presencial:

Vía Web: Ingresando al sitio oficial o a través de la aplicación Mi Argentina en la sección de “Trámites”.

Ingresando al sitio oficial o a través de la aplicación en la sección de “Trámites”. Vía Presencial: En oficinas de ANSES (con turno previo) o en las sedes de las empresas distribuidoras de energía.

Datos necesarios para el formulario:

Número de medidor y número de Cliente/Servicio/NIS (figuran en la factura).

El último ejemplar del DNI del solicitante.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar.

Una dirección de correo electrónico activa para recibir el código de gestión.

Nuevos topes de consumo: qué pasa si te pasas del límite

Mantener el subsidio no significa que toda la factura estará bonificada. El nuevo esquema aplica el descuento solo hasta un límite de consumo mensual:

Electricidad: La bonificación es del 50% . El tope subsidiado es de 300 kWh en meses de alta demanda (invierno/verano) y baja a 150 kWh en meses templados. Todo excedente se paga a tarifa plena.

La bonificación es del . El tope subsidiado es de en meses de alta demanda (invierno/verano) y baja a en meses templados. Todo excedente se paga a tarifa plena. Gas Natural: El subsidio del 50% solo se aplica entre abril y septiembre. Durante el resto del año, los usuarios pagan el precio total, salvo por la bonificación extraordinaria de transición.

La bonificación extraordinaria de transición 2026

Para amortiguar el impacto del cambio de sistema, durante todo el año 2026 rige un descuento adicional que comenzó en un 25% en enero y se irá reduciendo un 2% cada mes hasta desaparecer en diciembre. Esto significa que, en enero, un hogar con subsidio eléctrico puede alcanzar una cobertura total de hasta el 75% sobre su bloque de consumo base.