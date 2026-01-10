Subsidios de luz y gas 2026: Cómo anotarse en el nuevo registro para no perder el beneficio

Con el inicio del año, el Gobierno Nacional puso en marcha el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo sistema reemplaza al anterior esquema de segmentación (N1, N2 y N3) y unifica los beneficios bajo criterios de ingresos y patrimonio mucho más estrictos.

Quiénes deben inscribirse obligatoriamente

A diferencia del sistema anterior, el ReSEF busca concentrar la ayuda en una única categoría de usuarios vulnerables. Aunque gran parte de los datos se migrarán automáticamente, existen tres grupos que deben anotarse sí o sí para no perder la asistencia:

Usuarios de garrafas (GLP): Incluye a quienes formaban parte del ex Programa Hogar.

Incluye a quienes formaban parte del ex Programa Hogar. Beneficiarios de la Tarifa Social de Gas: Este régimen independiente deja de existir y se integra al ReSEF.

Este régimen independiente deja de existir y se integra al ReSEF. Nuevos solicitantes: Cualquier persona que nunca se haya anotado en el RASE y considere que cumple con los requisitos actuales.

Importante: Quienes ya estaban inscriptos como Nivel 2 (ingresos bajos) o Nivel 3 (ingresos medios) no necesitan volver a llenar el formulario, pero se recomienda ingresar al sitio oficial para actualizar la declaración jurada si hubo cambios en los ingresos o en la composición del hogar.

Requisitos y topes de ingresos para 2026

Para acceder a los subsidios focalizados, el grupo familiar debe cumplir con condiciones socioeconómicas específicas. El principal indicador es la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC.

Ingresos: Los ingresos netos del hogar deben ser inferiores a 3 Canastas Básicas Totales . A valores de enero de 2026, este límite se ubica aproximadamente en los $3.771.987 mensuales.

Los ingresos netos del hogar deben ser inferiores a . A valores de enero de 2026, este límite se ubica aproximadamente en los mensuales. Patrimonio: Se evaluará la posesión de vehículos con menos de 5 años de antigüedad, múltiples inmuebles o bienes de lujo.

Se evaluará la posesión de vehículos con menos de 5 años de antigüedad, múltiples inmuebles o bienes de lujo. Excepciones: El límite de ingresos es más flexible si algún integrante del hogar posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD), es Veterano de Guerra o si la vivienda se encuentra en la región patagónica.

Nuevos límites de consumo subsidiado

El nuevo esquema ya no subsidia el consumo ilimitado. Se han fijado bloques de energía mensuales; todo lo que exceda esos límites se pagará a tarifa plena.

Electricidad

300 kWh/mes: Durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. 150 kWh/mes: En los meses de media estación (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Gas Natural

La bonificación será del 50% únicamente durante los meses de invierno (abril a septiembre). Durante los meses de verano, el subsidio para el gas desaparece, a excepción de una bonificación extraordinaria transitoria que se aplica este mes de enero.

Bonificación extraordinaria 2026

Como medida de alivio por la transición al nuevo sistema, durante todo 2026 habrá un descuento adicional. En enero, los beneficiarios de luz tendrán un 75% de subsidio total (50% base + 25% extra). Este beneficio adicional se reducirá un 2% cada mes hasta desaparecer en diciembre.

Cómo realizar la inscripción paso a paso

El trámite es gratuito y se puede hacer de forma digital o presencial.

Datos necesarios

Número de medidor y número de Cliente/Cuenta/NIS (están en la factura).

DNI vigente de quien realiza el trámite.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Ingresos de bolsillo de cada conviviente.

Una dirección de correo electrónico activa.

Canales de atención

Online: A través de la página oficial de la Secretaría de Energía o la app Mi Argentina .

A través de la página oficial de la Secretaría de Energía o la app . Presencial: Con turno previo en las oficinas de ANSES para quienes no tengan acceso a internet.

No es necesario que el servicio esté a tu nombre para solicitar el beneficio; podés anotarte como “usuario real” de la vivienda, seas inquilino o residente permanente.