Un festival bonaerense invita a llevar el mate y la reposera: habrá shows, comidas y entrada gratis

El próximo domingo aparece una propuesta distinta para quienes quieren salir sin gastar en entrada: un festival bonaerense pensado para llegar con el mate y la reposera, instalarse en la plaza y pasar la tarde entre música, danza, puestos y comidas típicas.

Se trata de la primera edición del Festival del Mate y la Reposera, que se realizará el domingo 27 de septiembre en Arrecifes. La actividad comenzará desde el mediodía y tendrá acceso libre y gratuito.

Dónde será y a qué hora empieza

La jornada tendrá lugar en Plaza Mitre de Arrecifes. La programación está pensada para extenderse durante la tarde, por lo que la recomendación práctica es llegar con tiempo, especialmente para quienes quieran instalar reposeras cerca del sector de espectáculos.

La Municipalidad confirmó que el encuentro tendrá entrada gratuita y reunirá shows en vivo, artesanos, manualistas, emprendedores, comidas típicas y sorteos. La información puede consultarse en el sitio oficial de Arrecifes.

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Qué habrá durante la tarde

La propuesta mezcla escenario y paseo. Entre los artistas y grupos anunciados aparecen el Ballet Municipal de Arrecifes, el grupo de danzas de Lucas Valenzuela, Cacho Plana, Rezabaile, Nativa, Joaquín Slaiman y La Clave Folclórica.

Además, habrá un sector con artesanos y emprendedores y puestos de gastronomía. La idea del encuentro es sencilla: llevar mate, reposera y ganas de quedarse varias horas, en un formato familiar y al aire libre.

Una salida de domingo sin pagar entrada

El punto fuerte para quienes evalúan viajar desde localidades cercanas es que no se cobra acceso. El gasto dependerá de lo que cada visitante consuma en los puestos, algo que permite organizar una salida de bajo costo.

Arrecifes se encuentra sobre la Ruta Nacional 8 y puede resultar una opción accesible para quienes viven en distintos puntos del norte bonaerense. Antes de salir conviene revisar el estado del tiempo y, si se viaja en auto, calcular el regreso con luz diurna o con tiempo suficiente.

Qué conviene llevar

Mate y termo.

Reposera o lona para sentarse.

Protector solar si la tarde está despejada.

Algún abrigo liviano para el final de la jornada.

Medio de pago alternativo además de efectivo.

La actividad está prevista para este domingo 27 y, por tratarse de un evento al aire libre, cualquier modificación por cuestiones meteorológicas debería ser comunicada por los organizadores.