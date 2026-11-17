El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, confirmó su intención de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027 y eligió una manera poco habitual de comenzar su campaña: recorrer a pie más de 350 kilómetros desde Los Toldos hasta La Plata.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) anunció que la travesía comenzaría este martes 17 de noviembre y se extenderá durante aproximadamente 22 días, atravesando caminos rurales y distintas localidades bonaerenses.

La propuesta, denominada “Caminar la Provincia”, tiene como objetivo mantener encuentros con vecinos, escuchar sus inquietudes y conocer las dificultades que enfrentan las comunidades del interior.

Una campaña que comienza caminando

Flexas, quien transita su tercer mandato al frente del municipio de General Viamonte, sostiene que la experiencia de gobernar una localidad del interior puede aportar una perspectiva diferente a la administración provincial.

“Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente”, expresó al anunciar su candidatura mediante un video difundido en sus redes sociales.

Durante el recorrido, el intendente tiene previsto detenerse en pueblos y ciudades para conversar con sus habitantes, compartir encuentros informales y recoger propuestas.

También invitó a quienes residan en las localidades cercanas a su itinerario a comunicarse con él para organizar reuniones o acompañarlo durante algunos tramos.

El interior bonaerense como protagonista

Uno de los principales planteos de Flexas es que las pequeñas y medianas localidades tengan mayor participación en las decisiones que se toman desde La Plata.

En ese sentido, cuestionó la concentración de las decisiones provinciales y defendió la importancia de conocer personalmente la realidad de los municipios.

Su anuncio se produce cuando comienzan a definirse las aspiraciones políticas de distintos dirigentes de cara a las elecciones de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Axel Kicillof.

Con esta iniciativa, Flexas busca instalar su candidatura y colocar las necesidades del interior bonaerense en el centro del debate político provincial.