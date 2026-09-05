Día del Hermano: ¿Cuándo se celebra en Argentina?

Este sábado 5 de septiembre las redes sociales volvieron a llenarse de mensajes, fotos de la infancia y saludos por el Día del Hermano. Sin embargo, para los argentinos aparece rápidamente una duda: ¿no habíamos celebrado ya esta fecha durante marzo?

La respuesta está en una particularidad del calendario local. En Argentina se instaló socialmente una fecha propia para homenajear a hermanos y hermanas, mientras que este 5 de septiembre corresponde a una conmemoración de alcance internacional.

Los dos días conviven y muchas personas aprovechan ambos, aunque tienen orígenes diferentes y ninguno debería confundirse con un feriado o una celebración oficial obligatoria.

Por qué hoy 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano

El 5 de septiembre se conmemora en numerosos países el Día Mundial del Hermano. La fecha está asociada a la muerte de Madre Teresa de Calcuta, ocurrida el 5 de septiembre de 1997.

Su trayectoria dedicada a la asistencia de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad hizo que la fecha quedara vinculada con una idea de fraternidad, solidaridad y ayuda al prójimo, extendiendo el concepto de hermano más allá de los vínculos exclusivamente sanguíneos.

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En marzo ya explicamos por qué Argentina celebra su propio Día del Hermano el 4 de marzo y qué diferencia existe con la jornada internacional.

En Argentina, el vínculo entre hermanos tiene una celebración propia cada 4 de marzo.

Entonces, ¿cuándo es el Día del Hermano en Argentina?

La fecha que se popularizó específicamente en Argentina es el 4 de marzo.

A diferencia de otras efemérides establecidas mediante una ley, decreto o acontecimiento histórico perfectamente identificado, no existe un reconocimiento oficial que explique por qué se eligió ese día. La celebración se consolidó como una costumbre social y fue amplificada con el paso de los años por medios, comercios y redes sociales.

Por eso, decir que este 5 de septiembre “no es el Día del Hermano en Argentina” tampoco sería completamente preciso: hoy se conmemora la jornada mundial y los argentinos pueden celebrarla. Lo que ocurre es que nuestro país posee además su fecha tradicional del 4 de marzo.

Frases cortas para mandar hoy por WhatsApp

La fecha suele disparar búsquedas de mensajes para compartir. Estas son algunas opciones originales y breves:

“Gracias por estar siempre, incluso cuando no hace falta explicar nada. Feliz Día del Hermano.”

“Podemos discutir por todo, pero siempre voy a elegir tenerte de mi lado.”

“La infancia terminó, las anécdotas quedaron y la complicidad sigue intacta.”

“Un hermano conoce tu mejor versión, tu peor versión y aun así se queda.”

“No elegimos ser hermanos, pero sí seguimos eligiendo acompañarnos.”

“Por las risas, las peleas y todo lo que todavía nos queda por compartir.”

“También existen hermanos que no llevan nuestra sangre, pero sí una parte enorme de nuestra historia.”

La fecha también incluye a los “hermanos de la vida”

La interpretación moderna de la jornada no se limita necesariamente a personas que comparten padres. El concepto de fraternidad también suele abarcar amistades profundamente cercanas y vínculos que se construyeron a lo largo de los años.

Esa mirada coincide especialmente con el sentido atribuido a la fecha del 5 de septiembre: poner en valor la solidaridad y la capacidad de acompañar al otro.

Por qué aparecen dos fechas cuando se busca en Google

Justamente por esta diferencia, una búsqueda de “Día del Hermano” desde Argentina puede devolver resultados tanto del 4 de marzo como del 5 de septiembre.

No se trata necesariamente de un error del calendario. Son dos celebraciones diferentes que terminaron utilizando prácticamente el mismo nombre: una se popularizó localmente y la otra tiene una difusión internacional asociada al legado de Madre Teresa de Calcuta.

Así que si este sábado recibís un saludo de un hermano que ya te había escrito en marzo, no se confundió necesariamente: Argentina tiene su fecha propia y hoy es la jornada mundial.