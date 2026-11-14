Este miércoles 18 de noviembre regresa la Noche de las Heladerías con promociones de 2×1 en todo el país. El evento comenzará a partir de las 19:00 y se extenderá hasta el cierre de cada comercio adherido.

Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), esta décima edición forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que va del 16 al 22 de noviembre. Repasá cómo funciona el beneficio, cómo consultar el mapa de locales y cuál es el gusto inédito de este año.

Cómo funciona la promo 2×1 y qué condiciones tiene

La mecánica principal del evento consiste en que, al comprar un cuarto de kilo de helado artesanal desde las 19:00, el cliente recibe otro cuarto de kilo sin cargo.

Desde AFADHYA aclararon que las modalidades pueden variar levemente según cada establecimiento, ya que algunos comercios fijan un tope de compra por persona o sujetan la promoción a la disponibilidad de stock de la noche.

Más de 500 heladerías adheridas: cómo consultar el mapa interactivo

Para evitar filas innecesarias, la entidad puso a disposición un mapa interactivo y un documento oficial con 549 registros donde figuran direcciones, horarios y canales de contacto de cada local.

La distribución de comercios participantes abarca distintos puntos del país y el exterior:

Santa Fe: 211 locales.

211 locales. Gran Buenos Aires: 119 locales.

119 locales. Ciudad de Buenos Aires (CABA): 80 locales.

80 locales. Interior de la provincia de Buenos Aires: 62 locales.

62 locales. Córdoba, Entre Ríos y La Pampa: 28 locales en conjunto.

28 locales en conjunto. Norte argentino: 18 locales.

18 locales. Patagonia: 15 locales.

15 locales. Cuyo: 13 locales (además de 3 establecimientos adheridos en el exterior).

“Maní Split”: el nuevo sabor artesanal creado para esta edición

Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, los maestros heladeros presentaron una variedad inédita pensada especialmente para esta celebración nacional.

El gusto estrella de 2026 es Maní Split, una combinación artesanal elaborada a base de crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, láminas de chocolate y cristales de sal para realzar los ingredientes regionales.

Cuándo se celebra la Semana del Auténtico Helado Artesanal

Más allá de la jornada central de descuentos del miércoles 18, la celebración gastronómica se desarrollará durante toda la semana, del lunes 16 al domingo 22 de noviembre.

Durante esos siete días, las heladerías artesanales nucleadas en AFADHYA realizarán distintas acciones promocionales y degustaciones para poner en valor la elaboración tradicional sin conservantes ni saborizantes artificiales.