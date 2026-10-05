Vuelve el día de la raza: el gobierno cambió el nombre del feriado del 12 de octubre

El calendario nacional de este año registró una modificación oficial en sus denominaciones. El Gobierno cambió el nombre del feriado del 12 de octubre, restituyendo en las plataformas públicas la nomenclatura utilizada hasta el año 2010.

Modificación en el almanaque oficial de 2026

En la plataforma oficial de feriados nacionales, la jornada del 12 de octubre de 2026 fue rotulada nuevamente como “Día de la Raza”.

La medida modifica la identificación de la efeméride sin alterar su condición de feriado nacional, recordando la expedición de Cristóbal Colón en 1492.

De la Diversidad Cultural al nombre histórico

Con este ajuste, la gestión actual revierte la denominación de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, establecida mediante el Decreto 1584/2010.

Aquella normativa de 2010 apuntaba a enfocar la fecha en el diálogo intercultural, mientras que el esquema 2026 retoma la denominación tradicional del siglo XX.

Aplicación de la Ley 27.399 y régimen laboral del feriado

La fecha se mantiene dentro del grupo de feriados trasladables regulados por la Ley 27.399, preservando todos los derechos de descanso.

Al caer día lunes, conformará un fin de semana largo junto al sábado 10 y domingo 11 de octubre, liquidándose según la Ley de Contrato de Trabajo para quienes presten servicio.

Marco normativo y distinción con días turísticos

Desde los organismos oficiales aclararon que esta denominación no guarda relación con el Decreto 1027/2024, el cual solo fijó las jornadas turísticas del año previo.

De este modo, la nómina formal del Estado deja asentado el cambio de nombre para la jornada festiva de octubre, manteniendo la estructura de descansos previa al cierre de año.