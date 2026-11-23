La llegada de diciembre abre una consulta habitual entre quienes tuvieron que ausentarse del trabajo por motivos de salud: ¿esos días pueden reducir el medio aguinaldo? La respuesta depende del tipo de licencia, de si hubo remuneración y del período que se está liquidando.

Para los trabajadores registrados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, no es lo mismo atravesar una enfermedad durante una licencia paga que permanecer en una situación sin remuneración. Esa diferencia puede modificar la liquidación y conviene identificarla antes de reclamar.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene como referencia las remuneraciones del semestre julio-diciembre. Pero una ausencia justificada no significa, por sí sola, que se pierda el derecho al pago completo.

Qué pasa con el aguinaldo durante una licencia por enfermedad paga

El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que, durante determinados plazos, una enfermedad o accidente inculpable que impida trabajar no afecta el derecho a cobrar remuneración. Es decir, aunque la persona no preste tareas, continúa percibiendo su salario dentro de los límites legales.

Por esa razón, cuando el período de licencia por enfermedad es remunerado, los haberes correspondientes forman parte de la base salarial que debe examinarse para calcular el aguinaldo. No corresponde descontar automáticamente del SAC los días de enfermedad por el solo hecho de no haber concurrido al trabajo.

El cálculo general de la segunda cuota se realiza sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, conforme al artículo 122. También pueden incidir los conceptos variables remunerativos y los ajustes salariales, según cada caso.

Cuánto tiempo se cobra el sueldo durante una enfermedad

La misma ley establece plazos de licencia remunerada que varían según antigüedad y cargas de familia. Como regla general, para una antigüedad inferior a cinco años corresponden tres meses de remuneración, o seis si existen cargas de familia. Con antigüedad superior a cinco años, los períodos se extienden a seis o doce meses, respectivamente.

Estas referencias son las de la legislación general para enfermedades y accidentes inculpables. Un convenio colectivo puede prever condiciones más favorables, y otros regímenes laborales —como el empleo público— tienen normas propias.

Cuando se agota el plazo de licencia paga y comienza una etapa sin remuneración, el análisis cambia: no corresponde tratar los meses sin haberes como si fueran meses remunerados. En esa situación, la liquidación proporcional requiere revisar los períodos efectivamente computables y el régimen aplicable.

Un ejemplo para entender el cálculo de diciembre

Supongamos que una persona tuvo una licencia por enfermedad de veinte días durante octubre, dentro del período legal remunerado. Si su mayor remuneración mensual computable entre julio y diciembre fue de $900.000 brutos, la referencia general para el medio aguinaldo sería de $450.000 brutos, antes de las deducciones que correspondan.

Se trata únicamente de un ejemplo ilustrativo: no es una escala oficial ni un importe garantizado para todos los trabajadores. Si existen variaciones de salario, conceptos no remunerativos, interrupciones sin haberes o condiciones especiales de convenio, el resultado puede ser distinto.

La clave es que esos veinte días de licencia paga no deberían descontarse del aguinaldo como si la persona hubiera estado ausente sin derecho a sueldo.

Cuándo vence el pago del medio aguinaldo

Para el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 122 establece el 18 de diciembre como vencimiento de la segunda cuota. El empleador puede estimar la remuneración de diciembre para efectuar el cálculo y, si después surge una diferencia con el sueldo realmente devengado, debe ajustarla con el salario de ese mes.

Por eso, además del depósito del SAC, conviene controlar el recibo de diciembre para detectar posibles diferencias o ajustes. Las fechas y modalidades de otros regímenes, especialmente estatales provinciales y municipales, pueden ser diferentes.

Qué revisar si te descontaron días de enfermedad

Antes de plantear un reclamo, revisá si la licencia figuró como paga, cuál fue el mejor salario remunerativo del semestre y si el recibo distingue correctamente los conceptos. Conservá los recibos de sueldo y las constancias de licencia.

También es importante identificar si la ausencia fue por enfermedad inculpable, accidente laboral, licencia sin goce o maternidad: son situaciones jurídicas distintas y no deben mezclarse en una misma fórmula. Para este último caso, INFOZONA publicó una guía específica sobre aguinaldo y licencia por maternidad.

Si la liquidación no coincide con los haberes o el convenio aplicable, podés pedir a Recursos Humanos o al empleador un detalle escrito de los conceptos utilizados para calcular el SAC.