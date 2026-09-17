Atención conductores: este error con la vtv puede costarte más de $2 millones en provincia

Hay conductores que dejan pasar el vencimiento de la VTV por unos días pensando que el costo real aparecerá recién cuando vuelvan a sacar turno. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires el problema empieza antes: el vehículo queda en infracción desde el día siguiente al vencimiento, aunque la revisión todavía pueda hacerse más adelante.

Esa diferencia entre hacer el trámite tarde y circular con la VTV vencida es justamente la que más dudas genera. Una cosa es pagar la verificación fuera del mes asignado y otra muy distinta es manejar con el certificado caído, porque allí entran en juego multas que hoy se calculan con una Unidad Fija mucho más alta.

La situación tomó todavía más relevancia en septiembre porque el valor oficial de la UF en la Provincia quedó en $2.281. Con ese número, la sanción prevista por circular sin la verificación técnica obligatoria pasó a moverse en un rango especialmente pesado.

Ver también: Multas en la Provincia: con la UF en $2.281, las faltas graves ya pueden superar los $2,2 millones.

La multa por circular con la VTV vencida

La persona que presente el vehículo debe llevar su documentación personal y los papeles correspondientes de la unidad.

La propia información oficial de la VTV bonaerense indica que circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria puede ser sancionado con una multa de 300 a 1.000 UF.

Llevado a los valores actuales, eso equivale a un rango que va desde $684.300 hasta $2.281.000. El monto final depende del procedimiento y de la sanción que se aplique en cada caso, pero el cálculo de referencia muestra con claridad el peso económico que puede tener dejar vencer la verificación.

Situación Escala Valor hoy Circular sin VTV 300 UF $684.300 Circular sin VTV 1.000 UF $2.281.000 Reinspección dentro de 60 días tras rechazo o condicional Sin pago adicional $0 extra

Hay un detalle que muchos pasan por alto: tener un turno futuro no prorroga la vigencia. Es decir, si la oblea ya venció, el hecho de contar con una cita para dentro de algunos días no elimina la infracción al circular.

Hacer la VTV fuera de término no tiene recargo

La buena noticia dentro de este panorama es que hacer la VTV tarde no genera un recargo específico por extemporaneidad. El valor del trámite es el mismo que el fijado oficialmente para la categoría del vehículo, aun cuando el conductor ya se haya pasado del mes que le correspondía.

Eso significa que el verdadero costo extra no está en la planta verificadora, sino en la exposición a una multa si el auto sigue circulando mientras la verificación está vencida. Por eso, para muchos conductores, el problema no es tanto el precio de la VTV como el riesgo que asumen al seguir manejando sin regularizar la situación.

La lógica práctica es simple: se puede hacer tarde, pero cuanto más se demora, mayor es la chance de quedar alcanzado por un control en la vía pública.

Desde cuándo empieza la infracción

La Provincia también lo aclara de manera expresa: al día siguiente del vencimiento establecido en el informe de inspección, el vehículo empieza a circular en infracción. No hay una ventana de gracia adicional para seguir manejando sin riesgo.

Ese punto importa mucho porque algunos conductores creen que pueden “estirarla” unas semanas hasta conseguir turno. En la práctica, ese margen no existe. Si el certificado venció, la unidad ya no está habilitada para circular sin exponerse a sanción.

Qué pasa si el auto es rechazado o condicionado

Otro punto útil para los automovilistas es el de la reinspección. Si en la planta el vehículo resulta rechazado o condicionado por un defecto leve o grave, existe un plazo de 60 días corridos para corregir el problema y volver sin pagar nuevamente el trámite.

Eso puede marcar una diferencia importante en el costo total. Pero la condición es respetar ese plazo. Si se supera, el conductor deberá volver a abonar la tarifa completa y hacer la verificación otra vez.

Ver también: Patente ARBA 2026: la fecha de octubre que ya miran los conductores y quiénes pueden pagar 10% menos.

La cuenta que conviene hacer antes de esperar demasiado

Con la UF en $2.281, la conclusión es bastante clara. Postergar la VTV puede no encarecer el trámite, pero sí vuelve mucho más costosa la consecuencia de circular vencido. Entre el valor normal de la revisión y el monto posible de una infracción hay una distancia enorme.

Por eso, para los conductores bonaerenses, la recomendación más razonable sigue siendo la misma: sacar turno con anticipación, no esperar al último día y evitar que una demora administrativa termine transformándose en una multa que hoy ya puede superar los $2,2 millones.