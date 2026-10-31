Chascomús: tres aprehendidos y dos motos recuperadas tras una fuga en Dolores

Por Francisco Díaz
Chascomús: tres aprehendidos y dos motos recuperadas tras una fuga en dolores

Un operativo conjunto realizado durante la madrugada del viernes 30 de octubre permitió aprehender a tres personas, dos menores y un mayor de edad, y recuperar dos motocicletas robadas en Dolores.

Según la investigación, los involucrados se habrían fugado de un centro de contención de menores de Dolores y posteriormente cometido distintos delitos, entre ellos el robo de dos motocicletas Honda Wave y un intento de asalto a un motociclista en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 106.

La víctima sufrió lesiones leves tras caer de su vehículo. A partir de su testimonio, efectivos del Destacamento Vial Chascomús iniciaron una búsqueda que permitió localizar a los sospechosos en el kilómetro 98.

Las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad también permitieron recuperar las dos motocicletas sustraídas.

El operativo contó con la participación de personal policial de Chascomús y Lezama, el Comando de Prevención Rural, el sistema municipal Ojos en Alerta y las cámaras de seguridad de ambos municipios, tanto en la Autovía 2 como en sectores urbanos.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por distintos hechos de robo y evasión, con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial Dolores.

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La coordinación entre las dependencias policiales y los sistemas municipales de videovigilancia resultó fundamental para esclarecer los hechos y recuperar los vehículos.

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