Pirlo TV y Roja Directa Boca vs. River: cómo ver el Superclásico hoy

Falta cada vez menos para Boca contra River y la búsqueda de una pantalla donde seguir el Superclásico se acelera. En esa carrera aparecen nombres conocidos como Pirlo TV y Roja Directa, junto con consultas por Pelota Libre o Fútbol Libre. Muchos hinchas quieren ver el partido desde el celular y otros solamente necesitan saber en qué canal de su servicio aparece.

La solución depende de si ya tenés contratado el Pack Fútbol, de qué operador utilizás y de si buscás video o un relato en vivo. Para el encuentro de este domingo, la transmisión oficial está definida y conviene distinguirla de los enlaces que circulan en buscadores y redes sociales.

¿Dónde pasan Boca vs. River en vivo este domingo?

El Superclásico se juega el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15:00, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La televisión en Argentina está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Ambas señales forman parte del Pack Fútbol. Los titulares de cuentas que lo tengan habilitado pueden ingresar desde su servicio de televisión o, cuando el plan lo permita, a las plataformas online de sus respectivos operadores.

Canales de ESPN Premium y TNT Sports para Boca-River

Operador ESPN Premium TNT Sports Premium Flow 123 124 DirecTV 604 SD / 1604 HD 603 SD / 1603 HD Telecentro Según grilla y equipo Según grilla y equipo

Si la señal aparece con un candado o un aviso de suscripción, comprobá si tu cuenta incluye el paquete. La numeración de Telecentro puede variar según el sistema de televisión y por eso es más seguro buscar los canales por sus nombres en la guía de programación.

Pirlo TV y Roja Directa: ¿son los canales oficiales?

No. Aunque estos nombres aparecen asociados a búsquedas de partidos en vivo, no son los operadores autorizados que se anunciaron para la televisación local del Superclásico. Que una página use el nombre de un evento deportivo o muestre un logotipo no confirma que tenga derechos para emitirlo.

Con este tipo de búsquedas es habitual encontrar dominios que se parecen entre sí, reproducciones que dejan de funcionar y botones falsos. El riesgo aumenta cuando se solicita instalar un programa, permitir notificaciones o facilitar datos bancarios con el argumento de habilitar una señal gratuita.

Si solo querés saber qué canal tenés que sintonizar, no necesitás realizar ninguna de esas acciones. Los canales autorizados están identificados y pueden consultarse directamente en la grilla de tu operador.

Cómo verlo desde la TV, el celular y la computadora

En una televisión con decodificador, ingresá al canal correspondiente. Si tenés servicio por internet, abrí Flow, DGO o Telecentro Play e iniciá sesión con el usuario de la suscripción que incluya Pack Fútbol. Buscá ESPN Premium o TNT Sports Premium y comprobá el acceso con antelación.

Para una pantalla grande, podés utilizar la aplicación del servicio en un Smart TV compatible o las funciones permitidas por el operador. En el caso de una computadora, el acceso dependerá de la plataforma y del navegador admitidos. En ningún caso una VPN convierte automáticamente en gratuito un canal pago.

¿Hay alguna forma gratuita de seguir Boca-River en tiempo real?

Para quienes no tienen Pack Fútbol, hay alternativas gratuitas que no consisten en ver la señal de televisión. Radio Mitre, La Red, Radio Nacional, Cadena 3 y D Sports Radio anunciaron cobertura radial del partido. Podés escuchar las emisoras en sus frecuencias o mediante las opciones de audio online que tengan disponibles.

También es posible seguir el resultado, los goles y las sanciones a través de las actualizaciones deportivas escritas. La cobertura de texto ofrece la información esencial del desarrollo del encuentro sin requerir la contratación de un canal de video.

Lo que está en juego en La Bombonera

Boca y River llegan a una fecha decisiva de la fase regular. El equipo local busca sostener su lugar entre los mejores de la Tabla Anual, mientras que River necesita puntos para consolidar sus aspiraciones en el Clausura y la clasificación a los torneos internacionales de 2027.

El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR. La cita para los hinchas será a las 15:00. Con el horario y las señales confirmadas, la manera más segura de evitar enlaces engañosos es utilizar el operador contratado o recurrir a los relatos radiales y seguimientos deportivos si no se dispone de televisión premium.