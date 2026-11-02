Noviembre trae nuevos días no laborables en provincia: las localidades y fechas

La Provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de festividades locales de noviembre de 2026, con nuevas fechas que pueden modificar la atención de organismos públicos, dependencias del Banco Provincia y distintas actividades en municipios bonaerenses.
La medida aparece en una resolución del Ministerio de Gobierno publicada a fines de octubre y comprende aniversarios fundacionales, celebraciones patronales y otras conmemoraciones. Hay partidos en los que la fecha se aplica a todo el municipio y otros casos en los que corresponde únicamente a una localidad.
El impacto no es igual para todos los trabajadores y comercios. La normativa distingue entre días no laborables en el ámbito público y feriados optativos para el sector privado, una diferencia que conviene tener en cuenta antes de organizar trámites o suponer que una actividad estará cerrada.
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Cuatro municipios tendrán una fecha especial el 4 de noviembre
El primer grupo de noviembre que aparece en el anexo para municipios completos concentra cuatro celebraciones este miércoles 4. Son Tornquist, Capitán Sarmiento, Bolívar y Berazategui, por sus aniversarios fundacionales o festividades patronales, según el caso.
Luego se suman otras fechas durante el mes: por ejemplo, el sábado 7 corresponde a Tapalqué, mientras que el domingo 8 figura 25 de Mayo. Para quienes necesiten realizar gestiones presenciales, lo más práctico es revisar la fecha de su distrito y la modalidad de atención de cada institución.
|Fecha
|Municipio
|4 de noviembre
|Tornquist; Capitán Sarmiento; Bolívar; Berazategui
|7 de noviembre
|Tapalqué
|8 de noviembre
|25 de Mayo
|10 de noviembre
|General San Martín
|13 de noviembre
|Salliqueló
|18 de noviembre
|Monte
|19 de noviembre
|La Plata
|20 de noviembre
|Magdalena
|22 de noviembre
|General Pueyrredon
|25 de noviembre
|Olavarría; Presidente Perón
|27 de noviembre
|Monte Hermoso
|30 de noviembre
|San Andrés de Giles
Los días especiales que corresponden solo a determinadas localidades
La resolución también incluye un segundo anexo con celebraciones que no abarcan necesariamente a todo el partido. Allí se mencionan, entre otras, las siguientes localidades y fechas:
- 2 de noviembre: Los Toldos, partido de General Viamonte.
- 8 de noviembre: Espartillar, partido de Saavedra.
- 10 de noviembre: Bordenave, partido de Puan.
- 11 de noviembre: Casbas (Guaminí), Roberts (Lincoln), Stroeder (Patagones), Leandro N. Alem y Colonia San Martín de Tours (Saavedra).
- 13 de noviembre: Arribeños, partido de General Arenales.
- 15 de noviembre: Arroyo Dulce, partido de Salto.
- 16 de noviembre: Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.
- 18 de noviembre: Ferré, partido de General Arenales.
- 20 de noviembre: Porvenir (Florentino Ameghino) y Pedro Luro (Villarino).
- 24 de noviembre: Arboledas, partido de Daireaux.
- 25 de noviembre: Dennehy, partido de Nueve de Julio.
- 27 de noviembre: El Provincial y French, ambas del partido de Nueve de Julio.
- 29 de noviembre: Las Toscas, partido de Lincoln.
- 30 de noviembre: Miramar (General Alvarado) y Bermúdez (Lincoln).
El anexo también consigna la celebración del 1 de noviembre en Florentino Ameghino. En El Provincial, además, la fecha del 27 aparece asociada tanto al aniversario fundacional como a la festividad patronal; se trata del mismo día, no de dos feriados separados.
Quiénes tienen día no laborable y qué pasa con los comercios
La Resolución 516/2026 declara días no laborables para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los municipios y localidades alcanzados por las celebraciones.
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En cambio, para industria, comercio y las restantes actividades privadas, la disposición establece un régimen de feriado optativo. Esto significa que la sola inclusión de una localidad en la lista no obliga automáticamente a todos los negocios particulares a permanecer cerrados ni debe confundirse con un feriado nacional obligatorio.
El funcionamiento de oficinas municipales, escuelas, sucursales bancarias o servicios específicos puede depender también de reglas propias y de la organización local. Por eso, antes de trasladarte conviene confirmar si la dependencia a la que necesitás ir atenderá en su horario habitual.
Qué diferencia hay entre un feriado municipal y uno nacional
Los días establecidos por festividades locales tienen un alcance territorial determinado. A diferencia de un feriado nacional, que se rige por disposiciones generales para todo el país, estas fechas pueden afectar solamente a una ciudad o partido de la Provincia.
Otra particularidad es que algunas fechas recaen en sábados o domingos. Estar incluidas en un calendario oficial no significa necesariamente que generen un fin de semana largo ni que el descanso se traslade a un lunes.
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En noviembre, el detalle más útil para los bonaerenses es identificar si su domicilio o lugar de trabajo está dentro del municipio completo o de una localidad específica mencionada. Esa distinción, junto con el régimen optativo del sector privado, evita confusiones al planificar turnos, compras y gestiones.