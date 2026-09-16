Atención conductores: estas infracciones ya pueden superar los $2 millones en la provincia

Las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires volvieron a quedar en el centro de la escena después de la última actualización de la Unidad Fija, el valor que se usa para calcular la mayoría de las sanciones. Para miles de conductores, eso cambia de inmediato el costo potencial de una infracción, incluso aunque el acta se labre por una falta habitual.

El punto que más dudas genera no es solo cuánto aumentó la referencia, sino cómo se traduce eso en pesos concretos. La diferencia puede ser muy fuerte entre una falta leve, una grave o una infracción específica, como circular con la VTV vencida, que tiene un rango propio dentro del esquema sancionatorio bonaerense.

Con la Unidad Fija vigente en $2.281, el techo de varias sanciones ya quedó por encima de los $2,2 millones. Eso explica por qué tantos automovilistas empezaron a revisar de nuevo sus papeles, los vencimientos y el estado de eventuales actas pendientes.

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Cómo se calcula hoy una multa en la Provincia

En la Provincia de Buenos Aires, buena parte de las infracciones se expresan en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al precio de referencia del litro de nafta de mayor octanaje informado para el sistema bonaerense, por eso el monto no queda inmóvil: cuando se actualiza la UF, también cambia el valor en pesos de las sanciones.

El valor de las sanciones bonaerenses cambia cada vez que se actualiza la Unidad Fija.

La normativa provincial distingue, a grandes rasgos, entre faltas leves y faltas graves. Además, algunas conductas tienen un encuadre específico dentro del régimen de tránsito, con escalas propias que pueden ubicarse dentro o por encima de esas referencias generales.

Tipo de sanción Escala en UF Valor hoy Faltas leves 30 a 100 UF $68.430 a $228.100 Faltas graves 100 a 1.000 UF $228.100 a $2.281.000 Circular sin VTV 300 a 1.000 UF $684.300 a $2.281.000

En otras palabras, una infracción no necesariamente tiene un monto único: existe un rango y la definición final depende del tipo de falta y del trámite administrativo o judicial correspondiente.

Por qué el techo ya supera los $2,2 millones

El dato que más impacto genera entre los conductores es el valor máximo de las faltas graves. Como el tope llega a 1.000 UF y hoy cada unidad está en $2.281, la multa máxima posible dentro de ese esquema alcanza los $2.281.000.

Ese número no significa que todas las infracciones terminen automáticamente en ese monto. Lo que sí deja claro es que el sistema bonaerense se volvió mucho más oneroso para quienes acumulan faltas de mayor gravedad o dejan pasar situaciones que parecían menores, como un vencimiento de documentación o una revisión técnica atrasada.

Para muchos automovilistas, el cambio también altera la forma de mirar el riesgo cotidiano. Una distracción, un cruce indebido o una irregularidad que antes parecía absorbible hoy puede representar una carga económica muy difícil de afrontar.

Qué pasa con el pago voluntario

Otro punto clave es el pago voluntario. En las actas que admiten esa opción, la Provincia aplica como base el monto mínimo previsto para la infracción y sobre esa referencia puede existir una reducción del 50%.

Eso vuelve muy relevante la fecha en que se recibe la notificación y el plazo que se deja correr. No es lo mismo resolver la situación dentro del período de pago voluntario que llegar con el expediente más avanzado, cuando la posibilidad de reducción puede desaparecer.

La lectura fina de la cédula o del aviso sigue siendo fundamental. Allí suelen figurar el organismo interviniente, el número de acta, la fecha de infracción y la instancia en la que se encuentra el trámite.

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Qué conviene revisar para evitar una sorpresa

En este contexto, la prevención pesa más que nunca. Para no quedar expuesto a multas muy altas, conviene controlar algunos puntos básicos antes de salir a la ruta o incluso en el uso cotidiano del auto.

Verificar que la VTV esté vigente y no cerca del vencimiento.

y no cerca del vencimiento. Chequear licencia, cédula y seguro para evitar circular con documentación irregular.

para evitar circular con documentación irregular. Revisar actas pendientes para saber si existe opción de pago voluntario o descargo.

para saber si existe opción de pago voluntario o descargo. No dejar pasar las notificaciones, porque los plazos cambian el costo final.

Con la UF en $2.281, la conclusión es directa: las multas bonaerenses ya se mueven en cifras mucho más pesadas que las de meses anteriores. Para un conductor común, entender cómo se calcula una infracción dejó de ser una curiosidad y pasó a convertirse en una necesidad práctica.