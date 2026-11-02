Moratoria de ARBA: lanzan un plan de pagos con descuentos de hasta el 40% en Patentes e Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un plan de pagos especial para regularizar deudas impositivas.

La medida cobra especial importancia ya que no registrar deudas con el fisco será condición ineludible para acceder a las bonificaciones y descuentos en los impuestos del año 2027.

Escalafón de descuentos: las etapas clave para pagar menos

El programa oficial ofrece bonificaciones de hasta el 40% según la modalidad de pago elegida y la fecha en que se formalice la adhesión al trámite.

El cronograma de beneficios se divide en cuatro etapas progresivas:

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

40% de descuento al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre: 35% de quita al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

35% de quita al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de quita al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

30% de quita al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: se mantendrá únicamente el 30% de descuento para la cancelación al contado.

Impuestos alcanzados por la moratoria de ARBA

La iniciativa comprende una amplia gama de obligaciones tributarias bonaerenses con el objetivo de que la mayor cantidad de contribuyentes logren ponerse al día.

El beneficio alcanza a deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor (Patentes) y Embarcaciones Deportivas.

Las bonificaciones aplicables en el programa no podrán superar el monto total del capital adeudado en la liquidación correspondiente.

Deudas contempladas: períodos y deudas comprendidas

El régimen permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas en instancia prejudicial, judicial o en fiscalización.

Asimismo, se podrán sumar deudas vencidas durante todo el año 2026, con excepción de las que correspondan al Impuesto de Sellos.

Quienes requieran plazos de pago más extendidos podrán acceder a los planes tradicionales del organismo, aunque no contarán con las bonificaciones extraordinarias del nuevo esquema.

Trámite 100% digital: cómo gestionar el plan de pagos

La adhesión al programa de regularización tributaria es completamente virtual y no requiere realizar trámites presenciales.

Para iniciar la gestión de condonación de deuda, los contribuyentes deben seguir estos pasos: