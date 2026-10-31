Octubre se despide con sol, pero noviembre comenzará con lluvias

El último sábado de octubre llega con una mejora de las condiciones meteorológicas en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el buen tiempo podría durar poco: para este domingo 1 de noviembre se anuncia un nuevo aumento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores bonaerenses.

Sábado 31: una despedida de octubre con tiempo agradable

Después de varios días caracterizados por precipitaciones, tormentas y abundante nubosidad, este sábado 31 de octubre se presenta con condiciones más favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la mañana predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol que se harán más frecuentes a medida que avance la jornada.

En buena parte del territorio bonaerense, las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de 24 a 25 grados, con un ambiente templado a cálido y características plenamente primaverales.

La probabilidad de precipitaciones será baja en amplios sectores de la provincia, aunque las condiciones pueden presentar diferencias regionales.

Domingo 1 de noviembre: regresaría la inestabilidad

El comienzo de noviembre estará acompañado por un cambio en las condiciones meteorológicas.

Para este domingo se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente a medida que avance la jornada, aunque en algunos sectores las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana.

Las temperaturas continuarán siendo agradables, con máximas que, según la región, se ubicarán aproximadamente entre 20 y 25 grados.

Las lluvias no necesariamente afectarán a todas las localidades por igual: podrían registrarse precipitaciones importantes en determinados puntos, mientras otros sectores permanecerán sin lluvias.

Un fin de semana con dos escenarios diferentes

El contraste entre ambas jornadas marcará el cierre de octubre y el comienzo de noviembre.

El sábado aparece como el día más favorable para las actividades al aire libre, mientras que el domingo requerirá mayor atención a la evolución de la nubosidad y las precipitaciones.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires despedirá octubre con una mejora temporaria del tiempo, pero recibirá noviembre con condiciones nuevamente inestables.

El pronóstico podría experimentar modificaciones durante las próximas horas, especialmente en cuanto a las zonas y los horarios de las posibles lluvias y tormentas.