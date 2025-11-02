Día de los Muertos: ¿Por qué se conmemora hoy y cuál es su origen?

Francisco Díaz

Este domingo 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos, una fecha muy importante declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El Día de los Muertos también es conocido como el Día de los Fieles Difuntos

¿Por qué se celebra el Día de los Muertos?

También se lo conoce como el Día de los Fieles Difuntos y se trata de rendir tributo y agradecimiento a las personas que ya partieron.

Google Argentina busca nuevos talentos: lanzan vacantes con sueldos competitivos y posibilidad de trabajo remoto
Mirá también:

Google Argentina busca nuevos talentos: lanzan vacantes con sueldos competitivos y posibilidad de trabajo remoto

En algunos países, la muerte es vista como un paso más en la vida, por lo cual se decide celebrar y honrar a los que ya no están con nosotros.

México es uno de los lugares que considera a su celebración como una tradición para recordar a las personas fallecidas, y se ha replicado en Venezuela, Perú, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. En nuestro país, se repiten los rituales de celebración en el noroeste argentino.

Tradicionalmente se arman altares con flores coloridas, ofrendas, pan de muerto, frutas, papel picado, juguetes, comida, bebida y fotos de los difuntos. En este lugar se realizan oraciones, rezos y en algunos casos tocan la música favorita de la persona fallecida.

Celebración por el Día de los Muertos en México

El origen del Día de los Muertos

El Día de los Muertos emerge en las civilizaciones precolombinas. Fueron los pueblos originarios como los Aztecas, Mayas, Nahau, Purépecha y Totonaca quienes comenzaron con los rituales de celebración de las personas que habían fallecido. Estas ceremonias se llevaban a cabo en agosto, considerado el noveno mes del calendario solar de México.

Luego de la llegada de los conquistadores españoles a América, esta fecha fue modificada para que coincidiera con el Día de todos los Santos y Todas las Almas, a principios de noviembre.

Desde hoy, suben los precios de nafta y gasoil por aumento de impuestos
Mirá también:

Desde hoy, suben los precios de nafta y gasoil por aumento de impuestos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Profundo pesar en Castelli por el fallecimiento de un bebé de 2 meses
Castelli
turismo-social-anses
“Previaje Bonaerense”: La Provincia relanza el turismo social con opciones económicas esta temporada
Provincia
agradavle
Clima de la primera semana de noviembre: todo lo que tenés que saber
Provincia
precios ypf aumento
Desde hoy, suben los precios de nafta y gasoil por aumento de impuestos
Sociedad
Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
Nacionales
Google Argentina busca nuevos talentos: lanzan vacantes con sueldos competitivos y posibilidad de trabajo remoto
Sociedad
Ascensor en el Obelisco
Se puede subir al Obelisco: abren el mirador con vistas únicas de Buenos Aires y entradas desde $18.000
Nacionales

Más leídas